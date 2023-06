Le patron de Rheinmetall : une valorisation de 17 milliards d'euros est réaliste

BERLIN (dpa-AFX) - Compte tenu de la hausse de la demande, le patron du groupe d'armement Rheinmetall estime que la valeur de l'entreprise augmentera sensiblement dans les années à venir. "Une valorisation de 17 milliards d'euros est réaliste à moyen terme pour Rheinmetall", a déclaré Armin Papperger au Redaktionsnetzwerk Deutschland (samedi). Actuellement, Rheinmetall est évalué à un peu plus de 10 milliards d'euros sur le marché boursier.

Le manager a déclaré qu'il était très satisfait de l'évolution de la valeur de son entreprise. Selon lui, le groupe ne veut pas non plus devenir un simple fabricant d'armes. Il est certes à la recherche d'un acheteur pour le secteur des pistons. "Nous investissons dans d'autres domaines civils. Par exemple, nous fournirons à l'avenir des compresseurs particulièrement silencieux pour les pompes à chaleur", a déclaré Papperger. Rheinmetall est un groupe technologique et le reste.

Depuis l'attaque russe contre l'Ukraine, de nombreux pays européens surtout essaient de mieux équiper leurs armées en armes et en munitions. Les fabricants d'armes en profitent. En outre, des armes et des munitions de Rheinmetall sont également livrées à l'Ukraine./sey/DP/he