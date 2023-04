Légère baisse des autorisations d'exportation de matériel militaire

BERLIN (dpa-AFX) - Le gouvernement allemand a autorisé un peu moins d'exportations d'armes au cours des trois premiers mois de l'année que l'année dernière à la même période. Selon des chiffres provisoires, la valeur totale des livraisons autorisées de janvier à mars s'est élevée à 2,4 milliards d'euros, la moitié des autorisations d'exportation ayant été délivrées pour des armes de guerre, a indiqué lundi le ministère allemand de l'Economie. Au premier trimestre 2022, la valeur était de 2,88 milliards d'euros.

L'Ukraine a reçu des autorisations d'une valeur de plus de 497 millions d'euros pour se défendre contre la guerre d'agression russe, selon les données. Seule la Hongrie a reçu un montant plus élevé, soit environ 765 millions d'euros. Selon le ministère, les livraisons autorisées à ce partenaire de l'UE et de l'OTAN concernaient principalement des munitions pour les forces armées du pays.

Le ministère de l'Économie a souligné que près de 90 % de la valeur totale des autorisations concernaient des pays partenaires proches - parmi lesquels il compte non seulement des pays de l'UE et de l'OTAN, mais aussi des États qui leur sont assimilés comme le Japon ou la Suisse, ainsi que des pays tiers comme l'Ukraine et la Corée du Sud. D'autres pays tiers ont reçu des autorisations d'une valeur de 262 millions d'euros, dont environ 46,8 millions d'euros pour le Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest, principalement pour des avions de surveillance des frontières, et 45,9 millions d'euros pour les Émirats arabes unis pour des équipements de protection contre les armes chimiques.

L'année dernière, le gouvernement Ampel avait accordé des autorisations pour des exportations d'armes d'une valeur totale d'environ 8,36 milliards d'euros. Il s'agissait du deuxième montant le plus élevé de l'histoire de la République fédérale, après les 9,35 milliards d'euros de 2021 - une année où la grande coalition CDU/CSU et SPD fixait encore largement le cap./lkl/DP/he