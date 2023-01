Les Britanniques promettent des chars de combat à l'Ukraine - L'Allemagne va-t-elle suivre ?

LONDRES (dpa-AFX) - Le Royaume-Uni est le premier pays de l'OTAN à avoir promis à l'Ukraine des chars de combat de conception occidentale, mettant ainsi l'Allemagne et d'autres alliés sous pression. L'ambassadeur ukrainien Oleksii Makeiev a lancé ce week-end un appel pressant au gouvernement allemand pour qu'il ouvre rapidement la voie à la livraison de chars Leopard 2. "Nous avons très peu de temps pour discuter", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. "Les armes allemandes, les chars allemands sont essentiels à la survie". Certains doutent toutefois de la capacité de l'Allemagne à livrer elle-même rapidement des armes. Le groupe d'armement Rheinmetall a indiqué qu'il lui fallait environ un an pour remettre en état d'anciens chars Leopard 2.

Les Britanniques veulent livrer 14 chars dans les prochaines semaines

Chez les Britanniques, les choses devraient aller plus vite. Ils veulent envoyer 14 chars de combat de type Challenger 2 en Ukraine dans les semaines à venir. Le moment est opportun, car la Russie "est sur la défensive en raison de problèmes d'approvisionnement et de l'affaiblissement du moral (de ses troupes)", a déclaré samedi soir le gouvernement de Londres dans un communiqué. Le Premier ministre Rishi Sunak a donc souhaité "encourager les alliés" à mettre en place leur soutien à l'Ukraine, prévu pour 2023, "dès que possible afin d'avoir un impact maximal".

Le gouvernement britannique veut donc que cette décision soit perçue comme un signal envoyé aux alliés. Ce vendredi, les ministres de la Défense des pays occidentaux se réuniront sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, pour discuter d'un soutien militaire supplémentaire à l'Ukraine, attaquée par la Russie. L'Allemagne joue un rôle clé dans ce processus, car les chars Leopard 2 sont produits en Allemagne et leur transfert à d'autres pays doit être approuvé par le gouvernement fédéral. C'est généralement ce qui est stipulé dans les contrats de vente.

La Pologne et la Finlande veulent suivre - Scholz attend les États-Unis

Alors que seuls le Royaume-Uni et Oman possèdent le Challenger, 20 pays dans le monde disposent du Leopard. En cas de livraison de ce type, l'approvisionnement des troupes blindées ukrainiennes en pièces détachées et en munitions serait nettement facilité. Le char Leopard 2 est considéré comme l'un des meilleurs chars de combat au monde, et les Ukrainiens comptent bien l'utiliser pour percer les lignes ennemies dans une guerre de position plutôt statique ces derniers temps.

La Pologne et la Finlande se sont déjà déclarées prêtes à fournir des chars Leopard dans le cadre d'un groupement européen. Le gouvernement allemand n'a pas encore pris position. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) veut manifestement attendre de voir comment se comportent les États-Unis, qui disposent d'un char de combat lourd de leur propre production, le M1 Abrams. Jusqu'à présent, l'Allemagne a toujours pris les décisions importantes concernant les livraisons d'armes en accord avec les Américains.

L'ambassadeur ukrainien : "Les armes allemandes sauvent des vies".

L'ambassadeur ukrainien a clairement indiqué dans un entretien avec la dpa que toute hésitation supplémentaire pourrait coûter des vies humaines. "Les armes allemandes sauvent des vies", a déclaré Makeiev. "Les systèmes de défense antiaérienne allemands nous aident à intercepter les missiles, et les chars allemands nous aideront à libérer des territoires. Et les atrocités commises là-bas par les forces d'occupation russes seront moins nombreuses".

L'ambassadeur a réaffirmé que l'Ukraine menait cette guerre au nom de tous ses alliés. "Il y a un terme pour cela en allemand : Stellvertreterkrieg", a-t-il déclaré. "La Russie mène une guerre non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Europe et l'ensemble du monde civilisé et démocratique. Et dans cette guerre, les Ukrainiens sont en première ligne".

Rheinmetall : les chars Leopard "ne seront pas seulement repeints"

Il n'est pas certain que l'Allemagne puisse elle-même livrer rapidement les Leopard 2. "Même si la décision est prise demain de nous autoriser à envoyer nos chars Leopard à Kiev, la livraison durera jusqu'au début de l'année prochaine", a déclaré le patron de Rheinmetall, Armin Papperger, au journal "Bild am Sonntag". Rheinmetall est la seule entreprise allemande à s'être spécialisée dans la remise en état et la modernisation d'anciens chars Leopard 2 pour les revendre ensuite.

Selon M. Papperger, l'entreprise de Düsseldorf dispose de 22 Leopard 2 et de 88 exemplaires de l'ancien modèle Leopard 1. La réparation des chars de combat retirés du service dure "un peu moins d'un an", a-t-il déclaré. "Les véhicules ne sont pas seulement repeints, ils doivent être reconstruits pour une utilisation en temps de guerre. Ils seront entièrement démontés puis reconstruits". Rheinmetall ne pourrait pas remettre les chars en état sans passer commande, car les coûts s'élèveraient à plusieurs centaines de millions d'euros. "Rheinmetall ne peut pas préfinancer cela", a déclaré Papperger.

29 chars Leopard 2 pour la République tchèque et la Slovaquie

Dans un premier temps, l'entreprise livrera 29 chars Leopard à la République tchèque et à la Slovaquie jusqu'à fin 2023 dans le cadre de ce que l'on appelle l'échange circulaire. Les deux pays les reçoivent en échange de la cession de chars T-72 de conception soviétique à l'Ukraine.

La Bundeswehr a déjà cédé la plupart de ses chars Leopard 2 de conception ancienne et ne dispose plus que d'un peu plus de 300 exemplaires plus modernes, dont elle a pourtant besoin. La ministre de la Défense Christine Lambrecht (SPD) n'a pas voulu répondre à la question de savoir s'il restait des capacités pour l'Ukraine lors d'une visite de troupes la semaine dernière. "Il n'y a pas de décision au sein du gouvernement fédéral de céder des chars de combat", a-t-elle déclaré, "c'est pourquoi la question ne se pose pas".