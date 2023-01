Ministère de la Défense : le Puma est un système d'arme de haute qualité

BERLIN (dpa-AFX) - La réparation des 18 véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI) Puma, tombés en panne lors d'un exercice de tir, a révélé une majorité de dommages mineurs et moyens, selon le ministère de la Défense. Dans certains cas, ils ont été plus graves, a indiqué mercredi le ministère aux députés du Bundestag dans un document d'information classifié dont l'agence de presse allemande à Berlin a eu connaissance. Le ministère "continue à considérer le SPz Puma comme un système d'arme de haute technologie", poursuit le document.

Le véhicule blindé de combat d'infanterie dispose "sans aucun doute de données de performance très prometteuses et de la capacité de procurer à la troupe une supériorité d'efficacité au combat". "Pour un système apte à la guerre, cette supériorité d'efficacité doit aller de pair avec la robustesse et la fiabilité en opération et en service", est-il écrit. L'expérience acquise jusqu'à présent montre que ce système d'armes très complexe ne peut être exploité dans son état de conception actuel qu'avec un concept technico-logistique étroitement imbriqué entre la troupe, la logistique de maintenance de l'armée de terre, la direction du projet et l'industrie./cn/DP/jha