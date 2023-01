POLITIK/CSU demande la livraison de chars Leopard modernes à l'Ukraine

Le ministre allemand de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé mercredi qu'il avait demandé à son gouvernement de fournir à l'Ukraine des chars de combat Leopard I et II, en plus des véhicules de combat d'infanterie. La livraison des véhicules blindés de combat d'infanterie Marder, qui vient d'être décidée, est une première chose, a déclaré vendredi le chef du groupe parlementaire CSU, Alexander Dobrindt, en ouverture d'une réunion à huis clos au monastère de Seeon, en Bavière. "Mais la deuxième étape doit aussi venir". L'Allemagne doit également soutenir le droit à l'autodéfense de l'Ukraine avec des livraisons de Leopard - et ce, indépendamment du fait que les pays alliés le fassent également ou non.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) aurait ici l'occasion d'agir lui-même et de proposer le Leopard, a déclaré Dobrindt, qui a de nouveau reproché à Scholz son hésitation. "C'est toujours le même schéma : on attend trop longtemps - jusqu'à un moment où on ne peut plus faire autrement sur le plan politique. Et alors seulement on agit. Je pense qu'en Europe, on entend à juste titre autre chose par leadership allemand". Le Leopard I pourrait être livré par l'industrie de l'armement à partir de ses stocks, le Leopard II, plus moderne, par la Bundeswehr à partir de ses dépôts.

Dobrindt a également plaidé pour que les soldats ukrainiens soient formés dès maintenant sur les deux chars. "Le plus vite sera le mieux", a-t-il déclaré.

Après avoir longtemps attendu, le gouvernement allemand avait décidé de fournir également des véhicules blindés de combat d'infanterie Marder à l'Ukraine. Ils devraient être remis au pays attaqué par la Russie au cours des trois premiers mois de cette année. Il s'agit d'une quarantaine d'exemplaires, a déclaré vendredi à Berlin le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit.

Fournir des martres à l'Ukraine est une "bonne décision", a déclaré le professeur Carlo Masala de la Bundeswehr Hochschule de Munich lors de la réunion à huis clos. "Selon toute vraisemblance, l'Ukraine va recommencer à lancer des offensives et des contre-offensives au printemps. Il est alors crucial d'avoir de la rapidité et de la protection pour ses propres soldats. Et c'est ce qu'offre la Fouine".

La décision a toutefois été prise tardivement. "On aurait pu, à mon avis, livrer le tout dès l'été. Dans ce cas, l'Ukraine serait aujourd'hui, du point de vue militaire, ailleurs qu'elle ne l'est actuellement", a déclaré Masala. L'Allemagne a ainsi brisé un tabou qu'elle s'était elle-même imposé. La discussion est maintenant ouverte pour décider, le cas échéant, de la livraison d'autres systèmes d'armes. "Nous parlons très concrètement de chars de combat", mais aussi d'anciens avions de combat soviétiques de type MiG-29 encore en service chez les alliés d'Europe de l'Est, a expliqué Masala./sk/DP/ngu