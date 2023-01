Pistorius : 100 milliards d'euros pour l'armée allemande ne suffiront pas

BERLIN (dpa-AFX) - Le nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius, estime que les besoins financiers de l'armée allemande ne seront pas couverts par la cagnotte spéciale de 100 milliards d'euros mise en place l'an dernier. "Les 100 milliards d'euros ne suffiront pas", a déclaré l'homme politique du SPD au Süddeutsche Zeitung (édition du week-end). "Avec chaque nouveau système, nous avons aussi de nouveaux coûts d'entretien. Avec chaque nouveau dispositif, il y a donc de nouveaux frais courants plus élevés". A la question de savoir si le budget régulier d'environ 50 milliards d'euros par an pourrait alors être maintenu, Pistorius a répondu : "Je ne pars pas du principe que cela suffira".

Le "fonds spécial" de 100 milliards d'euros destiné à améliorer l'équipement de l'armée allemande a été mis en place par le gouvernement fédéral après l'attaque russe contre l'Ukraine.

Pistorius avait récemment annoncé des discussions avec l'industrie de l'armement afin de combler le plus rapidement possible les lacunes de l'armée allemande dues aux livraisons d'armes à l'Ukraine. En ce qui concerne la cession récemment annoncée de 14 chars Leopard 2, M. Pistorius a déclaré au SZ : "Bien sûr, nous nous mettons en route pour en obtenir d'autres". Mais les chars ne sont pas quelque part "sur une étagère à emporter".

Le ministre a qualifié d'erreur la suspension du service militaire obligatoire par le gouvernement noir-jaune en 2011. "Si vous me demandez en tant que civil, en tant que citoyen, en tant que politicien, je dirais que c'était une erreur de suspendre le service militaire obligatoire". Il ne pense pas du tout cela à cause de la situation actuelle. "Notre armée parlementaire appartient au cœur de la société. Autrefois, il y avait des conscrits à une table de cuisine sur deux. C'est aussi pour cela qu'il y a toujours eu un lien avec la société civile". Mais cela ne peut pas être récupéré d'un coup. Il faut maintenant rendre la Bundeswehr suffisamment attractive pour que des jeunes de qualité s'y intéressent et postulent.

A la question de savoir si cela suffisait, Pistorius a répondu : "Si vous me demandiez, moi qui suis né en 1960, ce que je pense du fait d'accomplir un devoir, y compris pour l'Etat, je dirais à tout moment : oui !" Mais il a un problème avec le fait d'imposer maintenant un devoir aux jeunes générations. "C'est pourquoi je suis réticent. Mais il faudrait en discuter ouvertement avec ceux que cela concerne, car nous percevons justement une aliénation entre une partie de la société et l'Etat", a-t-il ajouté en faisant référence aux attaques contre les pompiers et les policiers.

M. Pistorius a pris ses fonctions il y a un peu plus d'une semaine après la démission de son prédécesseur, Christine Lambrecht (également membre du SPD)./sku/DP/ngu