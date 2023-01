BERLIN (dpa-AFX) - Le nouveau ministre de la Défense Boris Pistorius veut préparer une éventuelle livraison de chars de combat allemands à l'Ukraine. "Afin d'être parfaitement préparé à d'éventuelles décisions, j'ai demandé vendredi à ma maison de tout examiner de manière à ce que nous ne perdions pas inutilement de temps si cela devait arriver", a déclaré le politicien SPD au journal "Bild am Sonntag" en réponse à une question sur la décision à venir. "Nous sommes en dialogue très étroit avec nos partenaires internationaux, en premier lieu avec les États-Unis, sur cette question".

Les politiciens des Verts et du FDP pressent le chancelier Olaf Scholz (SPD) de livrer des chars de combat à l'Ukraine. La présidente de la commission de la Défense du Bundestag, Strack-Zimmermann, avait déclaré samedi à Tagesschau24 qu'elle partait du principe que le ministère de la Défense savait de combien de chars Leopard 2 opérationnels l'Allemagne disposait. "Il ne s'agit donc pas seulement de savoir lesquels sont opérationnels, mais lesquels peuvent être déployés immédiatement. C'est aussi une question de logistique". Strack-Zimmermann a déclaré que cela devrait être discuté lundi entre Pistorius, l'inspecteur général de la Bundeswehr et l'industrie, afin de prendre une décision le plus rapidement possible. Interrogé par l'agence de presse allemande, le ministère de la Défense n'a pas souhaité commenter cette information.

Vendredi, en marge d'une conférence sur l'Ukraine organisée sur la base aérienne américaine de Ramstein, M. Pistorius avait déclaré que l'Allemagne se préparait à une éventuelle livraison en vérifiant la disponibilité et le nombre de ces chars. La décision de livraison sera prise "dès que possible".

Le "Spiegel" a rapporté, en se référant à un document interne du ministère de la Défense, qu'il existait une liste détaillée datant du début de l'été dernier des modèles de Leopard disponibles auprès de l'armée allemande et susceptibles d'être livrés. Selon les informations du "Spiegel", la troupe considère que 19 de ces chars sont disponibles en cas de doute, car ils ne sont utilisés que lors d'exercices.

Pistorius a pris ses fonctions jeudi, après la démission de Christine Lambrecht de son poste de chef de département. Strack-Zimmermann a déclaré que Lambrecht n'avait apparemment pas voulu d'un inventaire actuel afin d'éviter de donner l'impression que si l'on comptait, on voulait aussi livrer. C'est ce qu'avait rapporté "Business Insider" en citant plusieurs sources au sein du ministère. Interrogée par la dpa, une porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu'il ne commentait pas les informations./hrz/DP/jha