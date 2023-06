Plusieurs sites en jeu pour une éventuelle implantation de Rheinmetall

POTSDAM (dpa-AFX) - Le gouvernement du Land envisage plusieurs sites pour une éventuelle implantation du groupe d'armement Rheinmetall dans le Brandebourg. "Nous nous efforçons de faire venir dans le Brandebourg des fournisseurs pour l'équipement de l'armée fédérale", a déclaré mercredi le secrétaire d'État à l'Économie Hendrik Fischer au parlement régional à Potsdam. "Il va de soi que plusieurs sites sont actuellement en ligne de mire". Les demandeurs économiques locaux seraient impliqués.

Selon lui, aucune décision n'a encore été prise. "La politique économique du Brandebourg est aujourd'hui également synonyme de crédibilité, de fiabilité et de confidentialité dans les discussions sur l'implantation d'entreprises", a déclaré Fischer. C'est pourquoi le gouvernement respecte toujours la confidentialité lors de tels entretiens et ne rend public que lorsqu'il y a un résultat.

Le ministre-président Dietmar Woidke (SPD) avait confirmé samedi dernier que le Brandebourg s'efforçait de trouver un site d'implantation. L'équipement de l'armée de l'air en jets du constructeur Lockheed Martin est possible grâce au paquet de 100 milliards d'euros du gouvernement fédéral, avait-il déclaré au journal "Märkische Allgemeine". Comme l'Allemagne investit autant d'argent, il estime qu'il est impératif que l'Allemagne et le Brandebourg en profitent le plus possible. La fabrication apporterait des emplois de haute technologie dans le pays si le Brandebourg obtenait le contrat.

Le groupe Rheinmetall de Düsseldorf a conclu une coopération avec les entreprises américaines Lockheed Martin et Northrop Grumman en rapport avec les avions de combat F-35. Il s'agit de la production de pièces centrales de fuselage. La coopération comprendrait une chaîne de montage en Allemagne. Le gouvernement fédéral allemand souhaite acheter des avions de combat américains de type F-35, car la flotte de Tornado est vieillissante. D'autres Länder comme la Basse-Saxe sont également intéressés par une implantation de Rheinmetall.

La semaine dernière, la RBB et la MDR avaient rapporté que le Brandebourg s'efforçait d'accueillir un site de production de Rheinmetall et qu'il faisait partie de la sélection restreinte. Avec Rheinmetall, ce serait la première fois qu'une production d'armement viendrait dans le Brandebourg. Woidke avait déjà signalé son intérêt pour une coopération avec Lockheed Martin lors de son voyage aux Etats-Unis avec le ministre de l'économie Jorg Steinbach (SPD) en septembre 2022. Le groupe parlementaire de gauche a critiqué cette possible implantation. Le SPD et la CDU au Landtag saluent ce souhait. Le groupe des Verts ne se montre pas enthousiaste, mais reste attaché à un bon équipement de la Bundeswehr /vr/DP/stk.