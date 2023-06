Poutine : pertes énormes pour l'Ukraine et destruction de la technologie occidentale

MOSCOU (dpa-AFX) - Le président russe Vladimir Poutine a parlé de pertes catastrophiques pour l'Ukraine lors de sa contre-offensive. "D'après mes calculs, l'Ukraine a perdu 25 à 30 pour cent de la technologie fournie par l'étranger", a-t-il déclaré mardi lors d'une rencontre avec des correspondants militaires russes. De plus, les pertes des Ukrainiens seraient dix fois plus élevées que celles du côté russe. "Ce n'est pas sur un seul segment du front que l'adversaire a réussi", a ajouté Poutine. Kiev avait auparavant annoncé la reprise de plusieurs colonies dans le sud du pays.

Selon le chef du Kremlin, les pertes ukrainiennes sont pour moitié des tués et des blessés graves qui n'ont pas pu être remis en état de marche. Il n'a pas voulu donner de chiffres. Il a préféré renvoyer au ministère de la Défense à Moscou. Il a tout de même été concret en ce qui concerne les chars de combat et les chars de grenadiers. Au cours de son offensive, l'Ukraine a perdu plus de 160 chars de combat et plus de 360 véhicules blindés, a-t-il déclaré. Il a chiffré ses propres pertes à 54 chars, dont une partie pourrait être réparée.

Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. Le ministère russe de la Défense a également évoqué récemment des pertes importantes pour les Ukrainiens et annoncé que toutes les attaques avaient été repoussées. Les données du ministère se sont toutefois révélées à plusieurs reprises par le passé exagérées et en partie fausses./bal/DP/mis