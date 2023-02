ROUNDUP 5/Pistorius à Kiev : l'Ukraine reçoit plus de 100 chars Leopard 1

(nouveau : Alliance Leopard 1, réaction de Selenskyj lors de sa visite)

KIEV/BERLIN (dpa-AFX) - L'Ukraine devrait recevoir d'un groupe de plusieurs pays européens plus de 100 chars de combat de type ancien Leopard 1A5. C'est ce qu'a annoncé mardi le nouveau ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) lors de sa première visite à Kiev. Au moins trois bataillons d'Ukrainiens devraient être équipés de tels chars d'ici le premier ou le deuxième trimestre 2024.

La visite de Pistorius à Kiev était le premier grand voyage à l'étranger du ministre de la Défense, qui a prêté serment il y a à peine trois semaines. Pour des raisons de sécurité, le séjour a d'abord été tenu secret. Outre le président Volodymyr Selenskyj, Pistorius a également rencontré le ministre de la Défense Olexij Resnikow. La guerre d'agression menée par la Russie contre son voisin dure maintenant depuis près d'un an.

Pistorius a déclaré que la livraison du Leopard 1 se ferait par étapes. Entre 20 et 25 chars devraient être livrés d'ici l'été, et jusqu'à 80 d'ici la fin de l'année, l'objectif étant d'atteindre plus de 100 chars au cours du premier ou du deuxième trimestre 2024. Cela signifie qu'au moins trois bataillons ukrainiens pourront être équipés, y compris le matériel à acquérir pour les pièces de rechange et les munitions. En outre, la formation de 600 sergents a commencé.

Dans une déclaration commune avec les ministères de la Défense des Pays-Bas et du Danemark, il a été indiqué que les deux pays participaient également à la livraison de Leopard 1. "Le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas mettent à disposition des Leopard 1A5 obsolètes issus de leurs stocks industriels", a-t-on précisé. L'initiative est ouverte à d'autres pays. La Belgique aurait fait part de son premier intérêt à participer.

Le gouvernement allemand autorise l'exportation d'un maximum de 178 chars Leopard 1

Entre-temps, le ministère allemand de l'Économie a autorisé l'exportation vers l'Ukraine de jusqu'à 178 chars de combat Leopard 1A5. "Le nombre de chars de combat Leopard 1A5 qui seront effectivement livrés à l'Ukraine dépendra des travaux de réparation nécessaires", indique une déclaration commune des ministères de l'Économie et de la Défense. La semaine dernière, le gouvernement allemand avait déjà donné son accord de principe pour l'exportation.

Rheinmetall veut envoyer jusqu'à 25 Leopard-1 en Ukraine en 2023

L'entreprise d'armement Rheinmetall, basée à Düsseldorf, a annoncé qu'elle enverrait cette année encore les 20 à 25 premiers chars de combat Leopard 1 en Ukraine. D'ici fin 2024, les 88 exemplaires restants dont dispose Rheinmetall pourraient être livrés, a déclaré le président du directoire Armin Papperger lors d'une conférence à Berlin. Outre Rheinmetall, la société Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) possède également des systèmes d'armes de ce type.

Le Leopard 1 est le premier char de combat construit pour l'armée allemande après la Seconde Guerre mondiale. De 1965 au milieu des années 80, 4700 exemplaires ont été produits. La Bundeswehr a retiré ses derniers Leopard 1 du service il y a 20 ans déjà.

Après un long débat, le gouvernement allemand a décidé il y a deux semaines de fournir également à l'Ukraine des chars de combat Leopard 2 plus modernes et d'autoriser les alliés à livrer de tels systèmes d'armes développés en Allemagne. L'Ukraine recevra également des véhicules blindés de combat d'infanterie Marder et le système de missiles antiaériens Patriot. La formation des soldats ukrainiens en Allemagne est déjà en cours.

Selenskyj remercie l'Allemagne pour son soutien

Selenskyj a considéré cette visite comme "un signal de soutien à l'Ukraine". "L'Ukraine est très intéressée par le soutien de l'un des dirigeants de l'Union européenne - l'Allemagne - surtout en cette période difficile pour nous", a poursuivi M. Selenskyj, cité dans un communiqué de son bureau présidentiel mardi soir. "Nous sommes reconnaissants pour les décisions récentes, pour toutes les décisions", a-t-il souligné. La livraison de chars, annoncée plus tard par Pistorius, n'a pas été mentionnée dans le communiqué.

Pistorius : respect pour la volonté de défense des Ukrainiens

Pistorius a déclaré à Kiev qu'il associait à la promesse actuelle de plusieurs pays européens de livrer des chars Leopard 1 "le souhait et le grand espoir que cette contribution puisse également contribuer à ce que l'Ukraine reste capable de se défendre et de résister à l'attaque". La volonté du peuple ukrainien de défendre sa patrie est intacte. "Je vous témoigne ma plus grande admiration pour cela", a déclaré le ministre lors d'une apparition commune avec son homologue ukrainien Resnikov.

Il ne devrait y avoir aucun doute sur le fait que l'Allemagne et les autres partenaires en Europe et au-delà "continueront à se tenir fermement aux côtés de l'Ukraine et nous continuerons à la soutenir avec tout ce qui est nécessaire", a déclaré Pistorius. Selon lui, l'Ukraine recevra d'ici la fin du mois des missiles supplémentaires, ainsi que cinq chars antiaériens Guépard et cinq autres chars de pionniers Dachs. Cinq véhicules blindés poseurs de ponts de type Biber seront livrés en mars.

En ce qui concerne les demandes ukrainiennes d'avions de combat tels que l'Eurofighter ou le Tornado, Resnikov a déclaré qu'il n'avait pas été question de noms ou de marques spécifiques. M. Pistorius a souligné que la première priorité était pour l'instant de livrer et de déployer les chars Leopard et, surtout, de garantir la capacité de défense aérienne de l'Ukraine.

Resnikov s'est réjoui de la livraison annoncée de chars. "Il n'y a aucun doute - l'Allemagne est aux côtés de l'Ukraine", a-t-il écrit sur Facebook. Il s'agit d'une contribution importante. "Le soutien est énorme, cela ne peut que s'améliorer."/bk/DP/he