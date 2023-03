Rheinmetall bondit après son entrée dans le Dax

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de Rheinmetall ont attiré les investisseurs en masse lundi en accédant à la première division boursière. Pour leur première journée de cotation sur le Dax, les titres du groupe d'armement et de sous-traitance automobile ont pris la tête de l'indice phare allemand avec un gain de 4,2 % à 247 euros. Ils y remplacent les actions du spécialiste de la dialyse FMC, qui fait partie depuis ce lundi du MDax, l'indice des valeurs moyennes.

Les changements d'indice sont surtout importants pour les fonds qui répliquent les indices en termes réels (ETF à réplication physique). Ils doivent alors être rééquilibrés et rééquilibrés en conséquence, ce qui peut avoir un impact sur le cours des actions.

De nouvelles études d'analystes ont également donné une impulsion positive, avec des recommandations d'achat confirmées. Les besoins croissants en équipements militaires et l'augmentation des dépenses de défense en Allemagne et dans d'autres pays de l'OTAN offrent un potentiel intéressant à moyen terme pour l'entreprise, a déclaré l'analyste Holger Schmidt de la DZ Bank. Il a qualifié les perspectives pour 2023 de conservatrices et estime que ses estimations pourront être revues à la hausse une fois que le projet d'acquisition du fabricant de munitions espagnol Expal Systems aura été approuvé.

L'analyste David Perry de la banque américaine JPMorgan a relevé son objectif de cours pour Rheinmetall de 265 à 310 euros et a maintenu sa note à "surpondérer". Rheinmetall devrait être le principal bénéficiaire de l'abondance des livraisons de munitions à l'Ukraine, estime l'expert. La hausse du Dax devrait également donner un coup de pouce au cours, car le titre redevient ainsi plus intéressant pour certains investisseurs.

Avec un bond d'environ 32%, l'action Rheinmetall est clairement la meilleure valeur du Dax depuis le début de l'année, qui est encore assez court. Depuis le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, le cours de l'action de l'entreprise a été multiplié par environ une fois et demie./edh/ag/stk