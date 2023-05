Rheinmetall déçoit au premier trimestre - Hensoldt mis en examen

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Un résultat d'exploitation étonnamment faible et une trésorerie décevante au premier trimestre ont mis l'action Rheinmetall sous pression jeudi. Les investisseurs, habitués récemment à des hausses de cours, se sont débarrassés du titre.

A la mi-journée, il comptait avec moins 2,8 pour cent à 260,80 euros parmi les quatre valeurs les plus faibles d'un Dax en baisse modérée. L'action est bien soutenue par la ligne mobile des 50 jours, qui signale la tendance à moyen terme et se situe juste en dessous de 260 euros.

Porté par la hausse des investissements dans l'armement, le titre Rheinmetall, qui a gagné plus de 40% depuis le début de l'année, reste en outre le meilleur titre de l'indice phare de 40 valeurs. Il y a un mois seulement, l'action avait atteint un record à un peu plus de 280 euros.

La situation est similaire pour l'action du spécialiste des radars et des capteurs Hensoldt, cotée au MDax, qui a également atteint un record le mois dernier. Avec une hausse de plus de 42% depuis le début de l'année, elle fait également partie des valeurs les plus recherchées de l'indice des valeurs moyennes.

Le rapport trimestriel de Rheinmetall l'a maintenant entraîné dans sa chute. L'action a perdu 6,5 pour cent à 31,46 euros. Concernant Hensoldt, un trader a également indiqué que le président du directoire, Alessandro Profumo, du groupe de défense italien Leonardo, qui détient 25% de Hensoldt, a exclu que Hensoldt puisse acheter la division électronique de défense de l'entreprise.

En ce qui concerne Rheinmetall, de nombreux analystes ont critiqué le résultat d'exploitation trimestriel (Ebit) nettement inférieur aux attentes, et ce "bien que Rheinmetall ait signalé à l'avance des résultats relativement faibles", comme l'a écrit par exemple Alexander Wahl de Stifel Europe.

George McWhirter de la banque Berenberg a critiqué non seulement le résultat d'exploitation, mais aussi le flux de trésorerie disponible, qui est particulièrement important pour les actionnaires. C'est surtout cela et le fait que les objectifs annuels n'aient pas été relevés qui devraient peser, a-t-il supposé. En effet, alors que les prévisions moyennes des analystes sont déjà légèrement supérieures aux objectifs annuels actuels, Rheinmetall les maintient. En ce qui concerne le faible résultat du premier trimestre, il reste toutefois serein et a rappelé que le second semestre est traditionnellement nettement plus fort que le premier en raison de la saisonnalité.

L'analyste de Stifel Wahl est d'un avis différent, car après le faible résultat trimestriel et les prévisions annuelles maintenues pour le chiffre d'affaires et la marge Ebit ajustée, une "nette amélioration des marges est nécessaire au cours des trois prochains trimestres". Pour atteindre la valeur médiane de la prévision de chiffre d'affaires et une marge de douze pour cent telle que prévue par le groupe, Rheinmetall doit réaliser une croissance du chiffre d'affaires d'environ 19 pour cent en glissement annuel et une marge d'environ 13,5 pour cent au cours des neuf mois jusqu'à la fin de l'année, a-t-il écrit, rappelant que la marge de référence publiée était légèrement inférieure à 13 pour cent pour la période correspondante de neuf mois en 2022. Les analystes et les investisseurs s'attendent donc désormais à une accélération de l'activité pour le reste de l'année /ck/ajx/jha/.

