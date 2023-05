Rheinmetall en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels grâce au boom de l'armement

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall, le plus grand groupe d'armement allemand, estime être en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels après un premier trimestre attendu plus faible que prévu. "Nous sommes toujours sur la bonne voie pour réaliser nos objectifs ambitieux de croissance rentable durable. De nombreux pays étendent leurs achats militaires", a déclaré le président de l'entreprise Armin Papperger jeudi à Düsseldorf, selon un communiqué. "Le changement d'époque et l'augmentation des besoins militaires qui en résulte commencent maintenant à se traduire par des succès concrets en termes de commandes".

Selon les prévisions confirmées, le chiffre d'affaires du groupe, qui est également un équipementier automobile et qui est coté sur le Dax depuis mars, devrait se situer entre 7,4 milliards d'euros et 7,6 milliards d'euros. Au milieu de la fourchette, cela représenterait une hausse d'un peu plus de 17%. En ce qui concerne la marge basée sur le résultat d'exploitation, Rheinmetall vise toujours une légère augmentation à environ 12%. Au premier trimestre, l'augmentation du chiffre d'affaires est restée, comme prévu, en deçà de l'objectif annuel. La marge a même baissé en raison de certains effets spéciaux.

Mais la croissance devrait bientôt s'accélérer et la marge augmenter grâce à l'augmentation du carnet de commandes. Au cours des trois premiers mois, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 8 % pour atteindre 1,4 milliard d'euros. Le résultat opérationnel a chuté d'environ un cinquième, à 73 millions d'euros, en raison notamment d'un versement exceptionnel au personnel pour compenser l'inflation et de contributions négatives au résultat de sociétés dans lesquelles Rheinmetall détient une participation. La marge a par conséquent baissé à 5,4 pour cent (année précédente : 7,3)./zb/stk