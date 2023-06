Rheinmetall : livraison prochaine de chars et de munitions supplémentaires à l'Ukraine

UNTERLÜSS (dpa-AFX) - Le groupe d'armement Rheinmetall veut livrer cet été d'autres chars ainsi que des munitions antiaériennes à l'Ukraine. Le ministère allemand de la Défense a passé une commande pour 20 véhicules blindés de combat d'infanterie Marder, a annoncé l'entreprise mardi sur son site de production d'Unterlüß (Basse-Saxe). Les véhicules doivent être livrés d'ici fin juillet au pays attaqué par la Russie, ils seront payés par le gouvernement fédéral. Leur coût reste vague. On parle d'un montant moyen de plusieurs dizaines de millions d'euros.

40 mardeuses ont déjà été livrées à l'Ukraine, dont 20 par Rheinmetall et 20 provenant des stocks de l'armée allemande. En outre, le groupe d'armement propose 60 autres martres qui doivent encore être renouvelées. Chaque mois, dix devraient être prêtes. La Marder est utilisée par la Bundeswehr depuis les années 70, elle est progressivement remplacée par le modèle suivant, le Puma. Pour l'Ukraine, Rheinmetall prépare d'anciens chars de manière à ce qu'ils puissent être utilisés sur le front.

La première charge de munitions de 35 millimètres pour le char antiaérien Gepard, dont l'Ukraine a un besoin urgent, doit également être expédiée d'ici fin juillet. Il s'agit dans un premier temps de 10 000 tirs. A l'origine, ces munitions devaient provenir de Suisse, mais les Confédérés ont refusé de les exporter pour des raisons de neutralité. Rheinmetall a alors construit une nouvelle installation pour les munitions Gepard à Unterlüß.

Le char antiaérien joue un rôle important en Ukraine pour la protection contre les drones Kamikaze russes. Au total, Rheinmetall a un contrat pour la livraison de 300 000 munitions Guépard. Le Guépard a été retiré de l'armée allemande, mais il connaît en quelque sorte une renaissance dans la guerre en Ukraine.

En outre, Rheinmetall veut fabriquer des chars de transport Fuchs dans cet État d'Europe de l'Est en collaboration avec une entreprise ukrainienne. Cette année, 40 ont pu être achevés, et il est prévu d'en construire ensuite jusqu'à 100 par an. Pour ce projet, il manque toutefois encore les autorisations administratives et la clarification des questions de financement.

Le plus grand groupe d'armement allemand, dont le siège administratif se trouve à Düsseldorf, est en pleine croissance. Après l'attaque russe contre l'Ukraine en février 2022, la demande en matériel militaire, déjà élevée, a encore augmenté. Les entrées de commandes de l'entreprise ont augmenté de 18 pour cent en 2022 pour atteindre 5,6 milliards d'euros. D'ici 2025, l'armurier vise un chiffre d'affaires de 10 à 11 milliards d'euros, ce qui représenterait presque un doublement en quatre ans (2021 : 5,7 milliards). L'année dernière, le bénéfice d'exploitation a bondi de 27 pour cent pour atteindre 0,75 milliard d'euros.

Rheinmetall est en pleine expansion, l'entreprise veut par exemple construire une nouvelle usine de poudre en Saxe. La plus grande usine de l'entreprise se trouve à Unterlüß, en Basse-Saxe. On y construit des chars, des munitions et de l'artillerie et on les teste sur une piste de tir de 15 kilomètres de long. L'usine emploie actuellement 2400 personnes et devrait en compter près de 2600 d'ici la fin de l'année./wdw/DP/men