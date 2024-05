(nouveau : plus de details et de contexte)

DÜSSELDORF/DORTMUND (dpa-AFX) - A quelques jours de la finale de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund, club de football de Bundesliga, a fait parler de lui en signant un accord de sponsoring. Le groupe d'armement Rheinmetall soutiendra le BVB au cours des trois prochaines annees. C'est ce qu'ont annonce mercredi le club de Westphalie et l'armurier. Un porte-parole de l'entreprise de Düsseldorf n'a pas voulu s'exprimer sur le volume financier, mais selon le "Handelsblatt", il s'agit d'un montant a un chiffre en millions d'euros par an. Selon les informations, le partenariat comprend l'utilisation d'espaces publicitaires a grande portee, les droits de commercialisation ainsi que les offres d'evenements et d'hospitalite dans le stade et sur le terrain du club. Rheinmetall devient le "Champion Partner" du BVB, c'est-a-dire un sponsor particulierement important sur le plan financier.

Le BVB se prepare a la critique

Le president du BVB, Hans-Joachim Watzke, a rappele que la securite et la defense sont des pierres angulaires de la democratie. "C'est pourquoi nous pensons que c'est une bonne decision de nous interesser de tres pres a la maniere dont nous protegeons ces pierres angulaires". Nous nous rejouissons de cette cooperation et, en tant que Borussia Dortmund, nous sommes consciemment ouverts au debat". Le patron de Rheinmetall, Armin Papperger, s'est montre satisfait. "Avec le BVB et Rheinmetall, nous avons trouve deux partenaires qui, avec leurs ambitions, leur attitude et leur origine, s'accordent bien", a declare le directeur de l'armement.

Le discours evoque par Watzke pouvait tomber a un mauvais moment pour Dortmund et detourner l'attention des sujets sportifs avant la finale de la Ligue des champions samedi contre le Real Madrid. "Il n'y a plus qu'un seul sujet maintenant, et c'est cette finale", avait encore declare mardi le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl : "Je souhaiterais que nous nous concentrions sur ce match".

C'est la premiere fois qu'une entreprise d'armement sponsorise un club de football de Bundesliga

C'est probablement la premiere fois qu'une entreprise d'armement sponsorise un club de football - l'Association allemande de l'industrie de la securite et de la defense (BDSV) n'a pas connaissance d'un cas similaire. L'association a salue cette demarche. "Le sponsoring est un moyen de faire comprendre a une large frange de la population que les armes ne sont pas un element 'deplaisant' pour le maintien de notre securite et de notre paix, mais qu'elles font partie integrante de notre realite sociale si nous voulons vivre en paix et en liberte", a declare Hans Christoph Atzpodien, directeur general de la BDSV.

Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, a egalement commente l'accord. "Le fait que Rheinmetall sponsorise maintenant un club de football est en effet inhabituel, mais cela montre ou nous en sommes", a declare le politicien des Verts a Berlin. Nous sommes en contact permanent avec Rheinmetall pour que l'entreprise produise encore plus de munitions pour soutenir l'Ukraine, a declare le ministre egalement responsable des exportations d'armes.

"Nous savons et devons malheureusement admettre que nous sommes dans un autre monde, plus menacant". C'est pourquoi "la retenue habituelle et comprehensible" dans les relations publiques avec le secteur de l'armement n'est plus tenable ni correcte, a declare M. Habeck. "En ce sens, ce parrainage reflete certainement un peu la realite du changement d'epoque". Apres l'attaque russe contre l'Ukraine, le gouvernement allemand a declare un "changement d'epoque" et a debloque 100 milliards d'euros pour remettre l'armee allemande en etat. Rheinmetall profite egalement de ce paquet.

Le ministere federal de l'Interieur, responsable des sports, n'a pas souhaite commenter l'accord Rheinmetall-BVB. Un porte-parole du ministere a declare qu'il ne s'exprimait pas sur les accords de sponsoring des clubs sportifs.

Critiques des supporters et des pacifistes

Certains fans de football et d'autres secteurs de la societe ont reagi negativement. La Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen a lance une petition en ligne demandant au BVB de faire marche arriere et de sortir un "carton rouge pour l'accord publicitaire". "Un fabricant d'armes en tant que sponsor ne correspond pas aux valeurs que le BVB - et le football en general - defend", ont declare les pacifistes.

Sur "X" (anciennement Twitter), de nombreux utilisateurs ont exprime leur mecontentement - pour beaucoup, le logo d'une entreprise d'armement n'a rien a faire sur des bannieres publicitaires au bord du terrain. Des critiques ironiques et acerbes ont egalement ete emises : dans un photomontage, on pouvait voir un char miniature monter sur le bord d'un terrain et apporter un ballon de football a l'arbitre. Le parti satirique Die Partei a egalement publie un photomontage montrant un char sur un terrain de football, avec pour titre : "BVB - wir nicht nur Tore schießen" (BVB - nous ne marquons pas que des buts).

Rheinmetall deja actif en tant que sponsor sportif

Le sponsoring d'un club de sport n'est pas un terrain inconnu pour le groupe d'armement, qui est egalement fournisseur de vehicules automobiles - Rheinmetall est deja sponsor du club de handball Bergischer HC de Solingen, non loin de Düsseldorf. Mais avec le club de football et finaliste de la Ligue des champions BVB, le sponsoring sportif de Rheinmetall passe a un autre niveau.

Le plus grand groupe d'armement allemand, qui emploie environ 30 000 personnes, est en pleine croissance. Apres l'attaque russe contre l'Ukraine, la demande de munitions, de chars et de canons antiaeriens s'est envolee. Depuis debut 2022, le carnet de commandes a augmente d'environ 10 milliards d'euros pour atteindre 24 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires devrait atteindre 10 milliards d'euros cette annee. Il serait ainsi presque deux fois plus eleve qu'en 2021, c'est-a-dire avant la guerre en Ukraine (5,7 milliards d'euros). Le cours de l'action a ete multiplie par plus de cinq depuis fevrier 2022. Rheinmetall joue un role important dans la defense de l'Ukraine, l'entreprise fournit du materiel militaire a grande echelle et est payee pour cela par le gouvernement allemand./wdw/DP/jha