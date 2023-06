Rheinmetall s'attend à une commande de munitions allemandes d'une valeur de plusieurs milliards d'euros dans les semaines à venir -CEO

Rheinmetall espère conclure un accord sur les munitions d'une valeur de plusieurs milliards d'euros avec le gouvernement allemand dans les semaines à venir et livrera les premiers obus de 35 mm pour les canons antiaériens Gepard à l'Ukraine en juillet, a déclaré son PDG, Armin Papperger, jeudi.

"L'Allemagne est sur le point de conclure un important contrat-cadre avec nous", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une interview à Bruxelles, où il a participé à la toute première session conjointe du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne.

M. Papperger a déclaré que le contrat s'élèverait à plusieurs milliards d'euros et qu'il espérait que Rheinmetall, l'un des plus grands producteurs d'obus d'artillerie et de chars au monde, pourrait l'annoncer dans les six semaines à venir.

Pour l'ensemble de l'année, M. Papperger s'attend à des commandes de défense d'une valeur de "plus de 10 milliards d'euros".

"Ce sera certainement notre meilleure année en termes de prises de commandes", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'attendait à toute une série de contrats portant sur les véhicules, les munitions, l'électronique et les systèmes radar.

Les discussions à Bruxelles devaient porter sur les moyens d'accroître les livraisons d'obus d'artillerie, de défenses aériennes et de munitions de frappe profonde à guidage de précision, c'est-à-dire de missiles d'une portée de plusieurs centaines de kilomètres, tels que le Storm Shadow britannique.

La demande d'obus d'artillerie de 155 mm a explosé à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Mais les alliés ont épuisé leurs réserves pour leur propre défense en envoyant des obus à Kiev, qui tire des milliers d'obus par jour.

M. Papperger n'a pas détaillé les résultats des discussions de Bruxelles, mais il a déclaré que l'OTAN publierait des chiffres très précis dans les mois à venir sur la capacité industrielle supplémentaire nécessaire "pour que nous soyons en sécurité en Europe et dans l'OTAN au cours des dix prochaines années".

Il a indiqué que Rheinmetall avait reçu des commandes d'une valeur de plusieurs milliards d'euros pour les seules munitions depuis le début de la guerre en Ukraine, et qu'il s'attendait à des contrats supplémentaires d'une valeur de plusieurs milliards d'euros.

"Nous produisons des (obus) d'artillerie presque à pleine capacité parce que la demande est là, la demande internationale est très élevée", a-t-il déclaré, confirmant des remarques antérieures selon lesquelles Rheinmetall fera passer sa production de 450 000 à 600 000 obus en 2024.

"Nous prévoyons de travailler à pleine capacité l'année prochaine.

Interrogé sur les pressions exercées par l'OTAN en faveur de l'adoption de normes communes pour la production d'artillerie et d'autres obus, M. Papperger a déclaré qu'il était ouvert à une telle évolution si les pays s'accordaient sur les normes.

Selon les experts, des normes communes faciliteraient la circulation des munitions et feraient baisser les prix.

En juillet, Rheinmetall livrera à l'Ukraine les premiers obus de 35 mm produits sur une nouvelle ligne de production en Allemagne, qui seront utilisés dans les canons antiaériens Gepard du pays, a déclaré M. Papperger.

"Le gouvernement a commandé 300 000 cartouches. ... Nous livrerons certainement entre 40 000 et 60 000 cartouches cette année", a-t-il ajouté.

Rheinmetall a mis en place la ligne de production après que la Suisse a refusé d'autoriser l'exportation de munitions Gepard de 35 mm vers Kiev. (Reportage de Sabine Siebold ; Rédaction de Leslie Adler)