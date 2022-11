Expal est une filiale de la société espagnole Maxam, détenue par la société de capital-investissement Rhone Capital, et a généré un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros en 2021, selon une source au fait de la transaction.

Expal compte plus de 1 000 employés et 11 sites de production et est présent dans plus de 60 pays.

(1 $ = 0,9660 euros)