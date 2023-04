Rheinmetall veut entretenir les armes occidentales utilisées en Ukraine

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe d'armement Rheinmetall va installer en Roumanie un centre de maintenance et de logistique pour les chars, obusiers et véhicules militaires fournis par l'Ouest à l'Ukraine pour sa défense. Le centre de service de Satu Mare, près de la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine, devrait être opérationnel dès le mois d'avril, a déclaré lundi un porte-parole de l'entreprise à l'agence de presse allemande.

Selon Rheinmetall, le centre de maintenance jouera un rôle central dans le maintien de la disponibilité opérationnelle des systèmes de combat occidentaux utilisés en Ukraine et dans la garantie de leur soutien logistique. Les chars de combat comme le Leopard 2 et le Challenger britannique, mais aussi les obusiers blindés, les véhicules blindés de combat d'infanterie, les chars de transport ou les camions militaires pourraient être entretenus.

En outre, Satu Mare devrait à l'avenir prendre en charge les véhicules de combat des forces de l'OTAN ainsi que leurs véhicules logistiques. Le président de Rheinmetall, Armin Papperger, a déclaré : "Chez Rheinmetall, il nous tient à cœur de fournir aux forces de l'OTAN, tout comme à l'Ukraine, le meilleur soutien possible dans cette situation critique".

En juin 2022, Rheinmetall et son partenaire KMW avaient déjà mis en place un centre de maintenance similaire à Jonava, en Lituanie, près de la ville de Rukla, afin de fournir un service logistique complet aux véhicules de combat de la Lituanie et d'autres forces de l'OTAN stationnées dans les pays baltes./rea/DP/mis