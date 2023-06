Scholz qualifie la stratégie de sécurité nationale d'inhabituelle et d'importante

BERLIN (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné que la stratégie de sécurité nationale était une contribution importante pour assurer la sécurité des personnes en Allemagne face à un environnement en mutation. Le cabinet a pris une décision inhabituelle et importante en adoptant la stratégie, a déclaré le politicien du SPD mercredi lors de la présentation de la première stratégie de sécurité nationale du gouvernement fédéral pour l'Allemagne à Berlin.

L'environnement de la politique de sécurité de l'Allemagne a fortement changé, a déclaré Scholz face à l'attaque russe sur l'Ukraine et à un gouvernement chinois de plus en plus agressif. La mission centrale de l'Etat est de veiller à la sécurité des citoyens sans faire de concessions. C'est ce que fait la stratégie de sécurité, qui suit le modèle de la sécurité intégrée. Ce qui se limitait auparavant à la seule politique de défense dans la planification du gouvernement fédéral suit désormais une approche globale plus large. La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) et son équipe ont réalisé la majeure partie du travail /bk/DP/mis.