Une filiale de Rheinmetall vendait encore longtemps des composants à la Russie en 2022

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Des mois après le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine, une filiale du groupe d'armement et de sous-traitance automobile Rheinmetall a encore vendu des pièces de rechange de moteurs à la Russie. Les dernières livraisons ont eu lieu en juin 2022, a annoncé Rheinmetall mardi à Düsseldorf. Il s'agissait de transactions dans le cadre de contrats existants qui ont été exécutés et pour lesquels la mise à disposition de la marchandise s'est prolongée jusqu'en juin, car les procédures de contrôle et d'autorisation des autorités ont pris du temps et étaient complexes. Les mises à disposition visaient à éviter les pénalités contractuelles.

Il s'agit du distributeur de pièces détachées MS Motorservice, qui appartient à Rheinmetall. Son portefeuille comprend par exemple des pistons, des pompes à huile, des pompes à eau et des soupapes de recirculation des gaz d'échappement, dont les utilisateurs ont longtemps été des garages russes. Selon Rheinmetall, MS Motorservice vendait les produits entre autres à des grossistes russes qui se chargeaient de l'enlèvement et de l'importation dans l'État.

Au printemps 2022, le conseil d'administration de Rheinmetall avait déclaré vouloir mettre un terme aux activités en Russie, déjà peu nombreuses. Selon la présentation de l'entreprise, les mises à disposition des pièces de rechange des moteurs ne sont pas en contradiction avec cette décision. Auparavant, le "Business Insider" avait rapporté cette information.

Rheinmetall est l'un des bénéficiaires du "changement d'époque" proclamé par le gouvernement fédéral après le début de la guerre en Ukraine, à la suite duquel 100 milliards d'euros doivent être investis dans l'armée allemande. Les carnets de commandes de l'entreprise de Düsseldorf sont pleins et la demande d'artillerie, de chars et de munitions est forte, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. L'entreprise n'est pas un simple fabricant d'armes, elle a également un secteur non militaire avec des composants pour les voitures et les camions./wdw/DP/nas