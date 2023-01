Une grande alliance de blindés se dessine pour l'Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Après des semaines de discussions, une alliance plus large se dessine pour soutenir l'Ukraine avec des chars de combat de conception occidentale. Selon des sources de la coalition citées par l'agence de presse allemande, l'Allemagne veut livrer des chars Leopard 2 à l'Ukraine et autoriser d'autres pays comme la Pologne ou la Finlande à faire de même. Selon plusieurs médias américains, les Etats-Unis veulent mettre à disposition leurs chars Abrams. Entre 30 et 50 exemplaires seraient en discussion, rapporte le "New York Times". La Grande-Bretagne a déjà promis 14 de ses chars Challenger.

L'Ukraine veut passer à l'offensive avec des chars de combat

Depuis des mois, l'Ukraine réclame des chars de combat de conception occidentale pour lutter contre les assaillants russes. La première demande officielle auprès du gouvernement fédéral a été faite une semaine seulement après le début de la guerre, début mars de l'année dernière.

La ligne de front dans l'est de l'Ukraine n'a pratiquement pas bougé depuis des semaines. Avec les chars de combat, l'Ukraine espère maintenant reprendre l'offensive et reconquérir davantage de terrain. Parallèlement, on craint une offensive russe au printemps.

On s'attend à ce que les plans de chars des Etats-Unis et de l'Allemagne se concrétisent mercredi. Selon le Spiegel, le gouvernement allemand souhaite équiper au moins une compagnie de la version Leopard 2A6 des stocks de la Bundeswehr. Pour cela, 14 de ces systèmes d'armes seraient nécessaires. La chancellerie n'a toutefois pas commenté ces informations dans l'immédiat.

Selenskyj réservé - Melnyk parle d'un "doublet de chars".

Le président ukrainien Volodymyr Selenskyj a également réagi avec réserve. "Beaucoup d'efforts, de mots, de promesses", a-t-il déclaré mardi soir dans une allocution vidéo. Les discussions sur la livraison de chars doivent maintenant déboucher sur des décisions, a insisté M. Selenskyj. "Des décisions qui renforcent vraiment notre défense contre les terroristes (russes)".

En revanche, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrij Melnyk s'est montré presque euphorique. Même si la décision allemande intervient avec retard, elle constitue "sans aucun doute une véritable percée ainsi qu'un gamechanger pour l'Ukraine sur le champ de bataille", a-t-il déclaré à la dpa. "Cela restera dans l'histoire". Le fait que Scholz semble même avoir aidé à convaincre les États-Unis de livrer leurs chars M1 Abrams est même "un double coup de tank", a déclaré Melnyk. Il est maintenant nécessaire que l'Allemagne forge "une puissante alliance de chars".

Le FDP et les Verts soulagés

Les partenaires de coalition du chancelier Scholz, le FDP et les Verts, qui avaient insisté pour que la livraison des chars soit décidée, ont également exprimé leur soulagement. La présidente de la commission de la défense, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), a déclaré à l'agence dpa à Berlin : "La décision a été difficile, elle a pris beaucoup trop de temps, mais elle est finalement inévitable. Le fait que l'Allemagne autorise la livraison de son char Leopard 2 par des pays partenaires et le livre elle-même est une nouvelle salvatrice pour le peuple ukrainien meurtri et courageux".

La vice-présidente du Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, a tweeté en anglais : "Le Léopard est libéré !" Elle a écrit : "Maintenant, j'espère qu'il pourra rapidement aider l'Ukraine dans sa lutte contre l'attaque russe et pour la liberté de l'Ukraine et de l'Europe".

Le chef du groupe parlementaire de la CDU/CSU, Friedrich Merz, a également salué la décision, tout en accusant le chancelier Olaf Scholz (SPD) d'hésitation. "Il reste ainsi l'image d'un homme pressé qui a trop longtemps hésité", a-t-il déclaré à la dpa.

La gauche met en garde contre une troisième guerre mondiale

L'AfD au Bundestag a en revanche qualifié cette décision d'"irresponsable et dangereuse". Le chef du groupe, Tino Chrupalla, a déclaré : "L'Allemagne risque ainsi d'être directement impliquée dans la guerre. En livrant des chars provenant des stocks de la Bundeswehr, nos forces armées seront davantage pillées".

Le chef du groupe parlementaire de Linke, Dietmar Bartsch, a également critiqué cette décision. "La livraison de chars de combat Leopard, qui fait tomber un autre tabou, nous rapproche potentiellement de la Troisième Guerre mondiale plutôt que de la paix en Europe", a-t-il déclaré à la dpa.

Scholz est critiqué depuis des semaines sur la question des livraisons de Leopard - on lui reproche d'être trop hésitant. Le gouvernement a notamment justifié sa démarche par le risque d'escalade et la nécessité d'une coordination internationale.

L'Allemagne joue un rôle clé dans les livraisons de Leopard

En tant que pays producteur, l'Allemagne joue un rôle clé dans la question de la livraison des Leopard. Lorsque des équipements militaires sont vendus à d'autres pays, des clauses dites de destination finale sont toujours incluses dans les contrats. Celles-ci stipulent que le gouvernement fédéral doit donner son accord en cas de transfert à des pays tiers.

Depuis mardi, Scholz est concrètement contraint de répondre à une demande officielle d'exportation du gouvernement polonais. La Pologne fait pression sur l'Allemagne depuis longtemps dans le débat sur les livraisons de chars de combat. La semaine dernière, le président Andrzej Duda avait déjà annoncé son intention de fournir 14 chars de combat Leopard à l'Ukraine.

La Pologne veut une large coalition - la République tchèque ne veut pas y renoncer

Sur les 14 pays européens qui possèdent des chars Leopard, seule la Finlande, en plus de la Pologne, avait jusqu'à présent fait part publiquement de sa volonté de céder quelques exemplaires. Mardi, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est montré ouvert à l'idée de mettre à disposition de l'Ukraine 18 chars Leopard 2 loués à l'Allemagne. "Nous les avons loués, cela signifie que nous pouvons les acheter, cela signifie que nous pouvons les donner", a-t-il déclaré au Frankfurter Allgemeine Zeitung (mercredi) et à quelques autres médias internationaux à Bruxelles.

La République tchèque a annoncé mardi qu'elle ne voulait pas renoncer, au profit de l'Ukraine, aux chars de combat Leopard 2 que l'Allemagne s'est engagée à lui fournir dans le cadre d'un échange circulaire. "Il n'est pas possible maintenant de continuer à envoyer les Léopards, car nous avons besoin de ces chars pour notre sécurité", a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala à la dpa après une rencontre avec Scholz à Berlin.

L'année dernière, la République tchèque avait fourni à l'Ukraine des dizaines de chars de combat T-72 de conception soviétique. En échange, le gouvernement allemand a promis au gouvernement de Prague 14 chars Leopard 2 et un char de dépannage dans le cadre d'un échange circulaire. Le premier Leopard a été livré en décembre dernier /mfi/DP/zb.