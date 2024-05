Rhetan TMT Limited est une société basée en Inde qui fabrique des barres traitées thermomécaniquement (TMT). Les produits de la société comprennent des barres TMT et des barres rondes. Ses barres TMT sont largement utilisées dans les ponts, les viaducs, les barrages, les centrales hydroélectriques, les structures industrielles, les immeubles de grande hauteur et les systèmes de transport rapide, entre autres. Les barres rondes de la société sont disponibles dans différents diamètres et sont largement utilisées pour les composants d'ingénierie, les industries de forge, les boulons de fondation et les arbres.

Secteur Acier