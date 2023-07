RHI Magnesita NV, anciennement Rhi Mag NV, est une société basée en Autriche, engagée dans l'industrie réfractaire tout au long de la chaîne de valeur. La société extrait, produit et vend des produits réfractaires de haute qualité, qui sont utilisés pour les processus industriels à haute température dans un large éventail d'industries, notamment l'acier, le ciment, les métaux non ferreux, le verre, l'énergie, l'environnement et la chimie. La société propose plus de 120 000 produits fabriqués à partir de magnésite et de dolomite, allant des briques et des mélanges de revêtement aux produits de contrôle des flux, tels que les vannes, les buses et les bouchons. La société exploite plus de 35 sites de production et de matières premières, un certain nombre de centres technologiques, notamment en Autriche, au Brésil, en Chine et aux États-Unis, ainsi que plus de 70 bureaux de vente dans le monde. Outre la vente de produits et de services réfractaires, la société vend certains minéraux industriels, dont l'extraction et la production sont accessoires à sa production de produits réfractaires.

Secteur Matériaux de construction