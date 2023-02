Le bénéfice annuel de RHI Magnesita chute en dépit d'une hausse des recettes, en raison des coûts élevés.

(Alliance News) - RHI Magnesita NV a annoncé lundi une baisse de son bénéfice en 2022, malgré une hausse de ses revenus, en raison d'une augmentation des coûts.

Le fournisseur de produits réfractaires, tels que les briques, basé à Vienne, a toutefois relevé son versement annuel.

La société a déclaré que le bénéfice avant impôts en 2022 a chuté de 6,4 % pour atteindre 270,5 millions de GBP, contre 289,1 millions de GBP en 2021, malgré une hausse de 30 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 2,55 milliards de GBP en 2021 à 3,32 milliards de GBP.

Son coût des ventes a augmenté de 30 %, passant de 1,97 milliard de GBP à 2,55 milliards de GBP. En outre, les coûts financiers nets ont augmenté pour atteindre 73,1 millions de GBP, contre 24,9 millions de GBP. Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 28 %, passant de 217,4 millions de GBP à 277,2 millions de GBP.

La société a déclaré un dividende de 1,60 EUR par action, soit une hausse de 6,7 % par rapport à 1,50 EUR il y a un an.

Pour l'avenir, RHI Magnesita a déclaré que la volatilité et l'incertitude devraient persister sur tous les marchés, à l'exception de l'Inde, en 2023. Elle a ajouté que les perspectives de chiffre d'affaires, de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et d'Ebita pour 2023 sont globalement conformes au consensus actuel des analystes, avec une réduction des volumes de vente pouvant aller jusqu'à 5 % et une baisse des prix des réfractaires qui devraient entraîner une baisse du chiffre d'affaires.

Elle ajoute : "Les coûts devraient rester stables ou augmenter, la hausse des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre compensant la baisse du fret maritime et des matières premières achetées."

Cela se traduira par une marge Ebita du groupe d'environ 10 % en 2023, contre 11,6 % en 2022.

Le directeur général Stefan Borgas a déclaré que l'entreprise est en mesure de faire face à ces défis "dans une position beaucoup plus forte" grâce aux réductions de coûts stratégiques et aux stratégies de vente de ces quatre dernières années.

Les actions de RHI Magnesita étaient en baisse de 0,6% à 2 638,00 pence chacune à Londres lundi matin.

