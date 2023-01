RHI Magnesita achète une participation dans la société chinoise Jinan New Emei pour 40 millions d'euros

(Alliance News) - RHI Magnesita NV a déclaré vendredi qu'elle avait accepté d'acheter une participation de 65% dans Jinan New Emei Industries Co Ltd pour 40 millions d'euros.

RHI est un fournisseur de produits réfractaires basé à Vienne.

Jinan New Emei est un producteur de plaques et de systèmes réfractaires à glissière, de buses et de panoramas pour le contrôle du flux d'acier, qui emploie plus de 1 300 personnes et dont le siège social se trouve dans la province de Shandong, en Chine.

RHI a déclaré que le principal actif de Jinan New Eme est une installation moderne récemment mise en service à Laiwu, dans la province de Shandong.

"L'acquisition permettra au groupe d'élargir sa gamme de produits dans le domaine des réfractaires de contrôle des flux d'acier et son offre de contrats de solutions sur le marché intérieur chinois, deux priorités stratégiques clés. L'acquisition donnera également accès à de nouvelles relations clients substantielles en Chine et offrira une capacité de production supplémentaire pour accroître l'offre de réfractaires à la fois en Chine et dans la région plus large de l'Asie de l'Est", explique RHI.

En 2021, Jinan New Eme a enregistré un bénéfice avant impôts de 5 millions d'euros et disposait de 114 millions d'euros d'actifs bruts au 31 décembre 2021. RHI a ajouté que l'entreprise a enregistré de "bonnes performances" en 2022, avec une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice.

Selon les termes de l'accord, RHI acquerra une participation initiale de 65% dans Jinan New Eme pour 40 millions EUR. 80% du paiement est payable à la finalisation de l'acquisition, tandis que les 20% restants seront payables au premier anniversaire de la finalisation.

RHI s'attend à ce que l'acquisition soit finalisée au cours du premier trimestre 2023.

Elle a ajouté qu'elle prévoit également d'acquérir les 35% restants des actions de Jinan New Emei en échange d'un paiement différé, payable en 2026. Elle a expliqué que le montant à payer sera calculé à un multiple convenu du bénéfice annuel moyen avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement réalisé par Jinan New Emei sur la période de trois ans allant de 2023 à 2025.

Le directeur général Stefan Borgas a déclaré : "La Chine est le plus grand marché de l'acier au monde, représentant plus de 50 % de la production mondiale, et l'ajout de Jinan New Emei à nos opérations chinoises existantes élargira notre offre de contrats de produits et de solutions pour nos clients de l'acier, ce qui nous permettra de mieux servir nos clients nationaux en Chine et dans la région plus large de l'Asie de l'Est."

Les actions de RHI étaient en hausse de 1,6 % à 2 502,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

