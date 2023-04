RHI Magnesita acquiert les activités de Seven Refractories

(Alliance News) - RHI Magnesita NV a annoncé vendredi qu'elle allait acquérir les activités de Seven Refractories en Europe, en Inde et aux Etats-Unis pour un montant de 93 millions d'euros.

Le fournisseur de produits réfractaires basé à Vienne a notéSeven Refractories est un fournisseur spécialisé dans les panoramas réfractaires monolithiques non basiques.

"L'acquisition permettra à RHI Magnesita de proposer une gamme plus large de panoramas réfractaires non basiques et devrait être très complémentaire du portefeuille non basique existant du groupe. Des synergies potentielles attrayantes sont visées par le biais d'opportunités de ventes croisées, d'améliorations logistiques, d'une utilisation accrue du recyclage, de gains d'efficacité en matière d'approvisionnement et de projets d'expansion de friches industrielles à faible intensité capitalistique. Le senior management de Seven Refractories, y compris le Chief Executive Officer Erik Zobec, rejoindra le groupe RHI Magnesita pour mener des initiatives axées sur les monolithiques non basiques après la finalisation de l'acquisition", a déclaré RHI.

RHI Magnesita a déclaré que les entreprises qu'elle achètera ont enregistré un chiffre d'affaires de 105 millions de dollars et un bénéfice avant impôts de 11,4 millions de dollars en 2022.

Les activités de Seven Refractories en Inde consistent en une participation de 49 % dans RHI Magnesita Seven Refractories Ltd, anciennement Dalmia Seven Refractories Ltd. RHI Magnesita détient déjà 51 % de RHI Magnesita Seven Refractories Ltd.

Stefan Borgas, Chief Executive Officer de RHI Magnesita, a déclaré : "Cette transaction représente une avancée significative pour RHI Magnesita dans les mélanges réfractaires non basiques, qui s'ajoute à notre présence existante sur ce marché et qui est très complémentaire de notre offre globale aux clients. Nous voyons des opportunités convaincantes de réaliser des synergies grâce à l'intégration de Seven Refractories dans notre réseau existant et il y a un alignement fort dans la volonté de proposer à nos clients des produits plus durables avec une faible empreinte carbone."

Les actions de RHI Magnesita ont clôturé en baisse de 0,6 % à 2 212,07 pence à Londres vendredi.

