Alerte rouge' : cliniques, médecins et personnel soignant mettent en garde contre un effondrement

STUTTGART (dpa-AFX) - Les hôpitaux du Bade-Wurtemberg ont de nouveau mis en garde contre un effondrement financier. Si les établissements ne reçoivent pas rapidement une aide financière, une mort hospitalière incontrôlée menace, a déclaré mardi à Stuttgart Heiner Scheffold, président du directoire de l'Association des hôpitaux du Bade-Wurtemberg (BWKG). On a atteint le "niveau d'alerte rouge".

"Si rien n'est fait, il manquera au moins 620 millions d'euros aux hôpitaux du Land en 2023", a déclaré M. Scheffold, qui est également Landrat de l'arrondissement Alb-Donau. Il a cité comme raison l'augmentation supérieure à la moyenne des frais de personnel et de matériel.

"La politique n'a pas suffisamment réagi à l'explosion des coûts suite à la guerre en Ukraine", a déclaré Scheffold. De plus, les aides promises ne parviennent pas aux hôpitaux. La situation est particulièrement critique dans le sud-ouest. "Les cliniques du Bade-Wurtemberg sont chroniquement sous-financées, car nous avons des coûts de matériel et de personnel nettement plus élevés qu'au niveau national", a déclaré Scheffold.

Cela est également dû au taux élevé de conventions collectives dans les hôpitaux, a déclaré Irene Golz, responsable du secteur santé du syndicat Verdi. "Lorsque la convention collective devient un inconvénient, c'est dramatique", a-t-elle déclaré. De son point de vue, les frais de personnel dans les hôpitaux devraient être entièrement financés - et non pas seulement les frais des infirmières qui travaillent directement au lit, comme c'est le cas actuellement.

Les cliniques demandent à l'État fédéral de compenser l'inflation et le Land devrait également verser davantage pour les investissements. Le financement complet des coûts d'investissement se fait toujours attendre, a critiqué Scheffold. Jusqu'à présent, le Land ne verse que 400 millions d'euros par an, alors que 800 à 850 millions d'euros sont nécessaires, selon l'association des hôpitaux.

Les cliniques ont besoin de toute urgence d'aides financières rapides, on ne peut pas attendre la réforme hospitalière que le gouvernement fédéral et les Länder sont en train de négocier. "Sans la stabilisation préalable des finances, la réforme n'a pas de sens, nous risquons alors un changement structurel froid et non réglementé", a déclaré Scheffold.

Les Landkreise ont apporté leur soutien. Il est plutôt minuit moins cinq que minuit moins cinq, a déclaré Joachim Walter, président de l'association des arrondissements ruraux. "Il est tout simplement inacceptable que les responsables au niveau fédéral et régional continuent à faire l'autruche et semblent compter sur le fait que la réforme des hôpitaux apportera éventuellement des allègements financiers dans cinq à dix ans".

Face à la situation difficile des cliniques, le ministre fédéral de la santé Karl Lauterbach (SPD) prévoit une réforme du financement. En substance, le système de rémunération avec des forfaits pour les cas de traitement doit être modifié afin de libérer les cliniques de la pression financière. Afin de ne pas dépendre d'un nombre croissant de cas, elles recevront une part de rémunération plus importante, ne serait-ce que pour la mise à disposition d'offres de prestations.

Pour les médecins travaillant dans les cliniques, la pression financière signifie une nouvelle intensification du travail, a critiqué Sylvia Ottmüller, présidente régionale du syndicat des médecins Marburger Bund : "On économise toujours là où les coûts sont les plus élevés. Le domaine médical est celui où il y a actuellement encore la plus grande marge d'économie".

Mercredi, les médecins libéraux du Bade-Wurtemberg veulent également protester contre ce qu'ils considèrent comme des évolutions erronées du système de santé. Selon les organisateurs, plus de 2000 participants sont attendus lors d'une manifestation sur la place du château de Stuttgart. Les médecins critiquent entre autres la bureaucratie excessive et la numérisation inefficace./dna/DP/tih