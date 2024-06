BERLIN (dpa-AFX) - Le nouveau portail gouvernemental de comparaison des cliniques en Allemagne, appelé Klinik-Atlas, devrait être plus compréhensible et plus clair. Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a déclaré au quotidien "Rheinische Post" (mercredi) que "l'Atlas des cliniques sera entièrement mis à jour et deviendra beaucoup plus facile à comprendre pour les patients". Au lieu de couvrir 23 000 interventions différentes comme c'était le cas jusqu'à présent, la nouvelle version "devrait d'abord montrer la qualité de chaque établissement pour les 20 interventions les plus importantes". Pour cela, des groupes de maladies devraient être regroupés.

Selon le politicien du SPD, l'atlas des cliniques devrait fonctionner en détail de la manière suivante : "Sur la page d'accueil, les patients sont guidés par de grands carreaux avec des termes généraux comme par exemple cancer, cœur ou os et articulations. Ensuite, nous détaillons les différentes maladies et opérations comme le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas, les opérations de pontage et de stent ou l'utilisation d'articulations artificielles du genou et de la hanche".

L'Atlas des cliniques a pour but d'informer sur les prestations et la qualité des traitements des quelque 1700 hôpitaux en Allemagne. Pour la comparaison, le nombre de cas fournis par an pour chaque traitement est représenté dans un affichage tachymétrique. "De cette manière, l'Atlas des hôpitaux montre à tous pourquoi nous avons besoin d'une réforme hospitalière de toute urgence. Nous ne devrions confier les interventions compliquées qu'à ceux qui ont suffisamment d'expérience", a déclaré Lauterbach.

L'Atlas des cliniques est disponible en ligne depuis la mi-mai et la nouvelle version devrait être disponible dans quelques jours, selon le ministre. Le portail a fait l'objet de critiques, notamment de la part des ministres de la Santé des Länder, en raison de la base de données en partie obsolète.

Lauterbach a de nouveau rejeté ces critiques. "Elles sont en grande partie injustifiées. Les données de traitement utilisées, derrière lesquelles se trouvent 16 millions d'assurés, sont correctes. Si les données avaient été erronées, j'aurais retiré l'atlas du web", a-t-il déclaré. Néanmoins, le débat a montré que l'atlas était trop complexe pour les profanes./vrb/DP/zb