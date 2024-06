Rhoen Klinikum AG est un fournisseur de services de soins de santé basé en Allemagne. La société exploite des hôpitaux de soins aigus, des centres de soins médicaux et des hôpitaux de réadaptation dans toute l'Allemagne : six cliniques sur le campus de Bad Neustadt, dont la clinique cardiovasculaire, la Frankenklinik pour la réadaptation des patients cardiovasculaires, la clinique de chirurgie de la main, la clinique neurologique, la clinique psychosomatique et la Saaletalklinik, avec deux établissements supplémentaires de traitement des dépendances ; le Klinikum Frankfurt (Oder) comprend des cliniques, des établissements psychiatriques ambulatoires et des cliniques de jour ; L'hôpital universitaire de Giessen et Marburg (UKGM) propose des services médicaux, des diagnostics modernes et des thérapies complètes dans divers domaines, notamment l'ophtalmologie, la chirurgie traumatologique et la dentisterie, et la Zentralklinik Bad Berka offre des services de santé aux patients souffrant de maladies thoraciques, pulmonaires et vasculaires, de tumeurs, de troubles neurologiques et de maladies de la colonne vertébrale, des articulations et du cœur, entre autres.

Secteur Installations et services en soins de santé