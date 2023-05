La société des hôpitaux : la réforme n'empêche pas la disparition des cliniques

BERLIN (dpa-AFX) - Le président du conseil d'administration de l'Association allemande des hôpitaux, Gerald Gaß, est sceptique face à la réforme des cliniques du ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD). "La réforme prévue ne permet pas d'empêcher la mort désordonnée des cliniques. Le ministre veut seulement redistribuer l'argent, mais ne veut pas mettre d'argent supplémentaire à la disposition du système hospitalier pendant des années", a déclaré Gaß au quotidien "Rheinische Post". Il a néanmoins insisté pour que la réforme se fasse rapidement : "Je doute qu'un accord soit trouvé d'ici l'été". Il y a un poker politique entre l'État fédéral et les Länder. "Pourtant, le temps presse, il manque dix milliards d'euros aux cliniques d'ici la fin de l'année".

Lauterbach aspire à des propositions plus concrètes pour la réforme prévue des hôpitaux au cours de l'été. Ce qui est déjà clair, c'est que l'essentiel du système de rémunération avec des forfaits pour les cas de traitement doit être modifié afin de libérer les cliniques de la pression économique. Pour ne pas dépendre d'un nombre croissant de cas, elles recevront une part plus importante, ne serait-ce que pour la mise à disposition de prestations. Il est également prévu de classer le réseau de cliniques en trois niveaux de soins et de les financer en conséquence - des soins de base à proximité du domicile aux soins maximaux tels que les cliniques universitaires, en passant par un deuxième niveau proposant d'autres offres.

En ce qui concerne la discussion sur une éventuelle taxe pour les patients des urgences, Gaß a déclaré : "Les urgences accueillent parfois des patients qui auraient pu aller chez leur médecin de famille le lendemain. Les cliniques ne sont pas compétentes pour les troubles de l'humeur". Mais avant d'imposer une pénalité à ces patients, il faut un service central d'orientation qui évalue où les patients sont le mieux pris en charge. En avril, le président du conseil d'administration de la Kassenärztliche Bundesvereinigung (association fédérale des médecins conventionnés), Andreas Gassen, avait évoqué l'idée d'une taxe pour les patients qui se rendraient aux urgences sans avoir été préalablement évalués par téléphone.

Gaß a déclaré qu'une taxe ne pouvait être qu'une deuxième étape si les gens n'utilisaient pas le centre d'appel central suggéré. "Mais nous devons éviter que les personnes à faibles revenus ne souffrent de maux de ventre pendant des jours parce qu'elles ne peuvent pas payer les frais d'urgence."