La société des hôpitaux prévoit jusqu'à 20 pour cent de cliniques en moins

BERLIN (dpa-AFX) - La Société allemande des hôpitaux (DKG) s'attend à la fermeture de jusqu'à un cinquième des cliniques en Allemagne. "Nous aussi, en tant qu'hôpitaux, avons accepté depuis longtemps que nous devons regrouper des sites, les réorganiser ou les fermer", a déclaré le président de la DKG Gerald Gaß au Redaktionsnetzwerk Deutschland (lundi). Il part du principe que d'ici dix ans, il y aura jusqu'à 20 pour cent de sites hospitaliers en moins qu'aujourd'hui. C'est un ordre de grandeur réaliste pour atteindre un bon équilibre entre soins de proximité et spécialisation, a déclaré Gaß avant une journée de protestation des hôpitaux prévue mardi. Selon l'Office fédéral des statistiques, l'Allemagne comptait environ 1900 cliniques en 2021.

Des unités plus grandes sont nécessaires pour les interventions plus complexes. "Dans un avenir prévisible, nous n'aurons plus le personnel nécessaire pour maintenir les structures actuelles en l'état", a-t-il expliqué. C'est pourquoi le secteur hospitalier partage en principe les objectifs de la réforme hospitalière du ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD). Mais il faut un processus de transformation bien organisé, avec des fusions ciblées vers de plus grandes unités et une transformation des petites cliniques, par exemple en centres de santé qui s'occupent des soins et des petites interventions ambulatoires.

Lauterbach prévoit d'élaborer un projet de loi durant l'été afin que la réforme hospitalière puisse entrer en vigueur début 2024. Il s'agit entre autres d'uniformiser les critères de qualité et les classifications du réseau de cliniques. En outre, le système de rémunération par forfaits pour les cas de traitement doit être modifié afin de libérer les cliniques de la pression économique les poussant à traiter toujours plus de cas au détriment de la qualité. A l'avenir, elles recevront un financement garanti uniquement pour la mise à disposition de certaines prestations./kli/DP/zb