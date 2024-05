BERLIN (dpa-AFX) - A l'avenir, un portail de comparaison public devra également informer sur les prestations et la qualité des traitements des hôpitaux en Allemagne. Le ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD) présentera ce vendredi un nouvel "Atlas fédéral des cliniques". Les patients doivent y trouver des informations claires sur les hôpitaux proches de chez eux. Pour 1700 sites dans toute l'Allemagne, il sera possible de consulter des données sur le nombre de cas, c'est-à-dire sur l'expérience en matière de traitement, sur les spécialistes et le personnel soignant ainsi que sur les taux de complications d'interventions sélectionnées.

La Société allemande des hôpitaux (DKG) a critiqué le portail, le qualifiant de trompeur et de superflu. "Il n'y a aucun domaine dans le secteur de la santé qui soit aussi transparent en termes de qualité que les hôpitaux", a déclaré Gerald Gaß, président de la DKG, au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/vendredi). Depuis plus de deux décennies, l'annuaire allemand des hôpitaux, accessible en ligne, fournit des informations sur le personnel, le nombre de cas, les données de qualité et les taux de complications. Le nouvel atlas n'apporte pas de nouvelles connaissances, mais entraîne davantage de travail et de bureaucratie pour les hôpitaux.

La Fondation allemande pour la protection des patients (Deutsche Stiftung Patientenschutz) a déclaré que les gens voulaient certainement être informés de l'offre de prestations et de la qualité. "Mais l'Atlas des cliniques manque de données décisives", a déclaré le directeur Eugen Brysch à l'agence de presse allemande. "La qualité de la gestion des patients dans les cliniques n'est pas prise en compte". Il manque toujours des lignes directrices contraignantes et des facteurs d'évaluation qui prennent en compte le travail sur et avec le patient.

Brysch a en outre souligné que les personnes âgées étaient nettement plus souvent hospitalisées et que les patients âgés souffrant de plusieurs maladies avaient besoin de plus de temps pour réussir leur traitement. "Le taux de complications est toujours plus élevé que la moyenne chez ce groupe de patients".

L'atlas des cliniques doit compléter une grande réforme avec des changements fondamentaux en matière de financement et des objectifs de qualité uniformes, que le cabinet a mis en route. Pour l'annuaire de transparence, les cliniques doivent communiquer des données supplémentaires, comme le prévoit une loi adoptée à cet effet. Le secteur des cliniques a récemment développé son propre aperçu en ligne. L'"annuaire allemand des hôpitaux", qui existe depuis 2002, propose désormais davantage de fonctions de recherche.

Lauterbach avait souligné à plusieurs reprises qu'il considérait une plus grande transparence comme urgente. Ainsi, un tiers des patients atteints de cancer ne sont pas traités là où l'on pourrait attendre des résultats optimaux. Le nouvel atlas doit également permettre des comparaisons ciblées entre les offres d'une région, selon le ministère. Cela devrait aider les patients, mais aussi leurs médecins, à choisir une clinique. Les données sont préparées par l'Institut pour la qualité et la transparence dans le système de santé. Il est rattaché au Comité fédéral commun des médecins, des cliniques et des caisses d'assurance maladie./sam/DP/zb