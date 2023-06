Le FDP demande à Lauterbach un concept financier pour les caisses obligatoires

BERLIN (dpa-AFX) - Le FDP demande au ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), de faire des propositions pour une réforme financière fondamentale des caisses d'assurance maladie obligatoires. Le vice-président du parti, Johannes Vogel, a déclaré à l'agence de presse allemande : "Nous devons établir le financement des systèmes de sécurité sociale de manière stable et durable". Compte tenu de l'évolution démographique et des progrès de la médecine, qui doivent profiter à tous, cela nécessite également des réformes structurelles, a-t-il ajouté.

"Appeler à toujours plus d'argent des impôts et des cotisations ne peut pas être un mot d'ordre au vu des charges records qui pèsent déjà sur les citoyens et les entreprises", a déclaré Vogel. "Karl Lauterbach doit donc aussi s'attaquer aux dépenses".

Le politicien du FDP a fait référence à la loi votée l'année dernière par le Bundestag concernant une injection de fonds dans les caisses pour 2023, dans laquelle le ministère était chargé de présenter les recommandations correspondantes avant le 31 mai. Nous sommes maintenant en juin et aucune recommandation n'a été soumise au Parlement. "Cela doit changer au plus vite".

Lauterbach avait déjà annoncé un concept de financement qui fait actuellement l'objet d'une concertation au sein du gouvernement. Une proposition sera faite "très proche de la période prévue par la loi". Le politicien du SPD a également fait savoir jeudi que l'on n'avait pas pu être beaucoup plus rapide, car le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) avait à juste titre pris beaucoup de temps pour préparer les valeurs de référence d'un budget. Nous en avions d'ailleurs besoin.

Après avoir assuré ses finances en 2023, l'assurance maladie obligatoire (GKV) prévoit à nouveau un déficit pour l'année prochaine. L'association centrale prévoit un déficit compris entre 3,5 milliards et 7 milliards d'euros. Si aucune mesure n'est prise pour y remédier, il en résulterait mathématiquement une augmentation de la cotisation supplémentaire moyenne de 0,2 à 0,4 point de pourcentage. La présidente de la GKV, Doris Pfeiffer, a appelé le gouvernement à une stabilisation durable et a averti : "La spirale de l'augmentation des cotisations doit être brisée". Lauterbach a refusé à plusieurs reprises de réduire les prestations /sam/DP/mis.