BERLIN (dpa-AFX) - L'Etat fédéral et les Länder se réunissent lundi pour de nouvelles consultations dans le cadre de la lutte pour la réorganisation des hôpitaux en Allemagne. Lors de la rencontre à Berlin, il s'agira de trouver des solutions aux points litigieux afin de parvenir à un accord sur des points essentiels. Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), avait récemment évoqué plusieurs problèmes persistants avec les Länder. Des représentants des groupes parlementaires de la coalition doivent également participer à la réunion. Lauterbach souhaite ensuite élaborer un projet de loi pour la réforme durant l'été.

Les plans prévoient en substance de modifier le système de rémunération par forfaits pour les cas de traitement, afin de libérer les hôpitaux de la pression financière qui les pousse à traiter toujours plus de cas. C'est pourquoi ils devraient recevoir une grande partie de la rémunération rien que pour la mise à disposition des offres de prestations. Mais les Länder exigent également une injection de fonds plus précoce dans les cliniques, ce que Lauterbach a refusé. Les discussions ont porté sur l'attribution de prestations à des groupes plus précis et leur rémunération en conséquence, au lieu de désignations grossières telles que "médecine interne". Cela devrait garantir des prescriptions de qualité uniformes. La Confédération insiste en outre pour que les données relatives à la qualité des traitements de toutes les cliniques soient publiées.

La semaine dernière, les ministres de la Santé de l'État fédéral et des Länder n'ont pas fait de progrès décisifs. Ils étaient encore très éloignés les uns des autres sur des points de désaccord essentiels. Lauterbach a parlé de "six problèmes majeurs" sur lesquels on n'a pas pu se rapprocher. Il a cité par exemple l'exigence de l'Etat fédéral de plus de transparence en ce qui concerne la qualité des cliniques. Il reste confiant dans le fait que l'on parviendra à un résultat lundi, mais ce n'est pas certain.

Le ministre bavarois de la Santé, Klaus Holetschek, avait insisté ce week-end sur un compromis qui ne prive pas les Länder de leurs pouvoirs. Il souhaitait que les Länder conservent leur souveraineté en matière de planification des soins hospitaliers régionaux. "Les Länder doivent pouvoir continuer à déterminer quel type de soins hospitaliers est le plus judicieux au niveau régional", a expliqué le politicien de la CSU à Munich. Il est important de respecter les compétences des Länder et de ne pas adopter une réforme à l'aveuglette. "Personne n'achète une voiture dont il ne sait pas si elle fonctionne. Nous ne devrions pas non plus créer de nouvelles bases pour les hôpitaux sans savoir ce qu'il en résultera", a-t-il souligné.

Le ministre a en outre rappelé que les cliniques avaient un besoin urgent de soutien financier pour éviter les faillites. Une solution ne pourra être trouvée que si le ministre fédéral de la Santé, M. Lauterbach, abandonne son attitude de blocage et si les députés du Bundestag reconnaissent également les compétences des Länder./sam/seb/DP/zb