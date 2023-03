Le gouvernement fédéral et les Länder veulent des progrès plus rapides dans la réforme des hôpitaux

Le ministre de la Santé, Jean-Marc Ayrault, a annoncé jeudi qu'il allait proposer une "proposition de base" pour la réorganisation des hôpitaux allemands. Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a annoncé jeudi à Berlin, après des discussions avec ses homologues des Länder, qu'une "proposition de base" sera élaborée pour déterminer les conséquences locales des éléments clés de la réforme. On devrait ainsi pouvoir voir quelles cliniques en profitent ou rencontrent des problèmes et quels sont les effets sur la sécurité des soins. "Le débat pourra alors devenir plus concret et nous pourrons travailler plus rapidement vers des points de référence d'ici les vacances d'été", a déclaré le politicien du SPD. C'est toujours l'objectif.

M. Lauterbach a également précisé que l'objectif d'une répartition des cliniques en fonction des différentes offres de prestations devrait être traité de manière plus flexible. C'était un souhait des Länder. Parallèlement, des critères de qualité doivent être clairement définis pour pouvoir fournir certains services. Comme orientation pour le développement de groupes de prestations pour les cliniques, Lauterbach veut reprendre les travaux préliminaires de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec 64 groupes correspondants, qui représentent "une très bonne base".

Le concept d'une commission gouvernementale, qui doit servir de base à une loi, prévoit la définition de tels groupes de prestations. Au lieu de descriptions sommaires pour des spécialités telles que la "médecine interne", les cliniques devraient être affectées à des groupes plus précis tels que la "cardiologie" et rémunérées en conséquence. Des exigences en matière d'équipement en personnel et en appareils devraient également s'appliquer. Cela peut concerner le traitement des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux ou du cancer dans des cliniques certifiées avec des connaissances spécialisées.