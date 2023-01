Le président de la CTM : la distance à l'hôpital n'est pas déterminante

STUTTGART (dpa-AFX) - Selon le nouveau président de la conférence des ministres de la Santé, Manne Lucha, la distance à l'hôpital le plus proche n'est pas déterminante pour un traitement de qualité. "Ce n'est pas la distance qui est décisive pour le traitement hospitalier, mais la qualité et les ressources humaines qui mettent en œuvre cette qualité", a déclaré le ministre de la Santé du Bade-Wurtemberg (Verts) à l'agence de presse allemande à Stuttgart. Lucha a déclaré qu'il s'agissait de proposer la bonne offre au bon endroit. "L'idée romantique selon laquelle un petit hôpital mignon assure des soins de base sur l'ensemble du territoire, en termes de quantité et de qualité, est un conte de fées romantique", a-t-il déclaré.

L'État fédéral et les Länder souhaitent que le paysage hospitalier allemand soit profondément remanié. Les deux parties veulent travailler sur une grande réforme des hôpitaux dans les mois à venir, un premier projet de loi devant être présenté d'ici les vacances d'été. Une commission d'experts avait proposé qu'à l'avenir, les cliniques reçoivent moins d'argent en fonction du nombre de cas traités. En lieu et place, la mise à disposition de lits, de personnel et de certains services doit être mieux rémunérée. Cela devrait réduire la pression économique sur les établissements. Il est également prévu de renforcer la spécialisation des cliniques.

Cette année, Lucha préside la conférence des ministres de la Santé. Les ministres des Länder s'y rencontrent pour échanger leurs points de vue. La première réunion numérique de la conférence doit avoir lieu lundi.