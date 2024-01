BERLIN (dpa-AFX) - En cette nouvelle année, les caisses d'assurance maladie obligatoires (GKV) font pression pour que des progrès soient réalisés dans la réforme prévue des hôpitaux afin d'améliorer les soins aux patients. "Depuis plus d'un an, on discute beaucoup et on demande encore plus, mais nous n'avons même pas de projet de loi", a déclaré Stefanie Stoff-Ahnis, directrice de l'association des caisses maladie, à l'agence de presse allemande. Cela est principalement dû à l'attitude de blocage des Länder.

Stoff-Ahnis s'est dite préoccupée par le fait qu'il s'agit en premier lieu de souhaits de financement des hôpitaux et des Länder. "Nous devons remettre la discussion sur la réforme de la tête aux pieds et parler d'abord de meilleures structures de soins et ensuite du financement - et non l'inverse".

L'année dernière, les cliniques auraient reçu environ 93 milliards d'euros de la part des caisses légales. "Cela représentait un euro de cotisation sur trois provenant du porte-monnaie des cotisants. Il y a assez d'argent dans le système, il faut juste mieux l'utiliser", a déclaré Stoff-Ahnis.

L'État fédéral et les Länder s'étaient mis d'accord sur de nouvelles étapes sur la voie de la réforme. Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), souhaite qu'un projet de loi soit présenté au cours de la nouvelle année. Les plans visent à modifier le système de rémunération des cliniques avec des forfaits pour les cas de traitement afin de les libérer de la pression financière pour un nombre de cas toujours plus important. A l'avenir, elles recevront 60 pour cent de la rémunération rien que pour la mise à disposition de prestations. Le financement par les caisses d'assurance maladie doit en outre se baser sur des groupes de prestations mieux définis. Ils doivent également garantir des objectifs de qualité uniformes.

Lauterbach avait déjà clairement indiqué que l'entrée en vigueur de la loi, prévue dans un premier temps pour le 1er janvier 2024, serait retardée /sam/DP/zb.