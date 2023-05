Les cliniques mettent en garde contre les notes financières - Le débat sur les projets de réforme se poursuit

BERLIN (dpa-AFX) - L'association allemande des hôpitaux a mis en garde contre les difficultés financières de nombreuses cliniques. "Nous partons du principe qu'actuellement 20 à 30 pour cent des cliniques se penchent sur la question de l'insolvabilité, car elles n'ont pas de pronostic clair de poursuite de l'activité ou ne sont plus solvables", a déclaré le président du directoire Gerald Gaß au quotidien "Rheinische Post" (samedi). La réforme hospitalière prévue par le ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD) n'est "pas adaptée pour empêcher la mort désordonnée des cliniques". Le ministre ne veut que redistribuer de l'argent, mais pas en mettre davantage à disposition. Pourtant, le temps presse, il manque dix milliards d'euros aux cliniques d'ici la fin de l'année.

Ce jeudi, Lauterbach veut à nouveau discuter avec les Länder de la nouvelle structure prévue pour les hôpitaux et vise des propositions plus concrètes pour l'été. En substance, le système de rémunération avec des forfaits pour les cas de traitement doit être modifié afin de libérer les cliniques de la pression économique. Afin de ne pas dépendre d'un nombre croissant de cas, elles devraient recevoir une part plus importante pour la mise à disposition d'offres de prestations. Il est également prévu de classer le réseau de cliniques en trois niveaux de soins et de les financer en conséquence - des soins de base proches du domicile aux soins maximaux tels que les cliniques universitaires, en passant par un deuxième niveau proposant d'autres offres.

Gaß a déclaré que la spécialisation pour les traitements complexes était juste et qu'elle avait déjà lieu. "Mais c'est une erreur de poser un gabarit fédéral sur le paysage hospitalier et de démanteler des structures qui fonctionnent".

Le président des médecins Klaus Reinhardt a parlé d'une réforme nécessaire. "Si on laisse faire le marché et le libre jeu des forces, cela ne conduit pas à une adaptation raisonnable et judicieuse aux exigences", a-t-il déclaré dimanche à la radio Deutschlandfunk. Sinon, des hôpitaux que l'on aurait voulu conserver pourraient être mis hors service dans certaines circonstances. Il a soutenu l'idée de concentrer davantage les offres hautement spécialisées dans les centres urbains. Un patient doit effectivement surmonter une certaine distance pour certaines questions, mais il est sûr d'être soigné à un endroit où règne l'expertise. "Je pense que c'est dans l'intérêt des patients".

La Fondation allemande pour la protection des patients (Deutsche Stiftung Patientenschutz) a demandé qu'une attention particulière soit également accordée aux régions moins peuplées. "Les centres urbains sont suréquipés. Mais les régions rurales sont exsangues", a déclaré lundi le directeur Eugen Brysch à l'agence de presse allemande. Il a demandé qu'au moins 250 hôpitaux ruraux soient soutenus par un programme d'urgence. Sans liste de priorités pour les investissements et les fonds spéciaux, une évolution dangereuse se dessine pour les malades.

Le ministre bavarois de la Santé, Klaus Holetschek, a demandé un "calendrier approprié". L'État fédéral ne doit pas se précipiter dans la préparation et la mise en œuvre de la réforme, mais doit répondre de manière approfondie aux préoccupations des Länder et des praticiens, a déclaré lundi le politicien de la CSU. Il est également important de désamorcer la pénurie de personnel qualifié dans le secteur de la santé. Il est nécessaire de s'engager clairement en faveur d'une bonne prise en charge médicale, y compris dans les zones rurales./sam/bg/DP/mis