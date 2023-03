Les grèves d'avertissement se poursuivent dans les hôpitaux

L'association des médecins de l'hôpital de Hanoï a annoncé mercredi qu'elle avait lancé une grève d'avertissement pour le deuxième jour consécutif. Après les grèves d'avertissement de mardi dans les cliniques de Wiesbaden, Kassel et Idstein, des grèves d'avertissement ont débuté mercredi dans de nombreuses autres cliniques du pays, a annoncé Georg Schulze du syndicat Verdi. Des rassemblements sont prévus à Hanau, Wetzlar et Wiesbaden.

Les cliniques concernées par ces arrêts de travail sont notamment le Klinikum Hanau, les Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar, les Alten- und Pflegezentren du Main-Kinzig-Kreis, le Sana Klinikum Offenbach ainsi que les Städtische Kliniken Frankfurt Höchst et d'autres établissements. Mardi déjà, environ 500 employés non-médecins de différents établissements avaient temporairement cessé le travail.

Avec ces grèves d'avertissement, le syndicat veut augmenter la pression dans le conflit tarifaire concernant les employés de l'Etat fédéral et des communes, elles font partie d'actions nationales dans le secteur de la santé. Au total, le syndicat s'attendait à ce que 2000 personnes participent aux deux journées de grève d'avertissement en Hesse. Dans les négociations collectives pour les quelque 2,5 millions de salariés de l'Etat fédéral et des communes, Verdi et la fédération des fonctionnaires dbb exigent une augmentation de 10,5 pour cent des revenus, avec au moins 500 euros de plus par mois. Lors de la deuxième ronde de négociations fin février, il n'y avait pas encore eu de rapprochement malgré une offre des employeurs./osf/DP/tih