Les hôpitaux demandent plus de moyens financiers dans le cadre de la réforme hospitalière

BERLIN (dpa-AFX) - Avant les premières consultations des ministres de la Santé de l'Etat fédéral et des Länder sur la réforme des hôpitaux, la Société allemande des hôpitaux (DKG) a exigé davantage de moyens que ceux actuellement prévus. Les plans de réforme élaborés par une commission d'experts reposent sur une "prémisse de base erronée", a déclaré le président du conseil d'administration de la DKG, Gerald Gaß, au portail d'information t-online. "Selon la conception de la commission, la réforme doit seulement redistribuer les moyens actuels". La priorité de la médecine sur l'économie annoncée par le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) reste jusqu'à présent une promesse vide, a déclaré M. Gaß.

La pression économique qui pèse sur les hôpitaux est énorme. 60 pour cent des hôpitaux s'attendent à des "chiffres parfois profondément rouges" pour l'année 2022. En 2023 également, les coûts des établissements "augmenteront deux fois plus vite" que les prix fixés par l'État. Il a averti que l'hécatombe des hôpitaux "atteindra probablement un nouveau sommet cette année".

Selon les propositions de la commission gouvernementale sur les soins hospitaliers, les cliniques seront désormais rémunérées selon trois nouveaux critères, et non plus seulement sur la base de forfaits par cas : Prestations de réserve, niveaux de soins et groupes de prestations. Entre autres, des montants fixes seront versés pour la mise à disposition de personnel, d'un service d'urgence ou de la technique médicale nécessaire.

Contrairement à la situation actuelle, les hôpitaux seront classés en trois niveaux et bénéficieront d'un soutien financier en conséquence. Il y aurait ainsi des cliniques de soins de base - par exemple pour les interventions chirurgicales de base et les urgences. D'autres établissements s'occuperont des "soins réguliers et spécialisés". Les cliniques universitaires doivent être rattachées à un troisième groupe, les cliniques de "soins maximaux". Les ministres de la Santé doivent discuter jeudi de la réforme prévue.

Avant les délibérations, les défenseurs des patients ont appelé à plus de considération pour les régions. "Les grands hôpitaux des grandes agglomérations s'imposent. Les petits hôpitaux ruraux sont laissés pour compte. Bien trop souvent, le gouvernement fédéral et les Länder ont laissé libre cours à ce jeu. Il faut empêcher l'hémorragie des soins médicaux dans les régions en réformant les hôpitaux", a déclaré le directeur de la Fondation allemande pour la protection des patients, Eugen Brysch, au journal Rheinische Post (mercredi). L'accent doit enfin être mis sur les patients, les coûts de maintien et les investissements prévus doivent suivre cet objectif. "C'est justement dans les zones rurales que les gens ont besoin de services adaptés en cas d'attaque cérébrale, d'infarctus du myocarde, de traitement du cancer et de médecine gériatrique. Cela coûtera sans aucun doute de l'argent".

Le ministre bavarois de la Santé, Klaus Holetschek, craint pour les compétences des Länder dans la réforme hospitalière. "On ne peut pas risquer qu'une planification centralisée détruise du jour au lendemain des structures de soins adaptées aux besoins", a déclaré le politicien de la CSU. Les fournisseurs de soins nécessaires sur le territoire doivent être maintenus. La modification du système des forfaits par cas est fondamentalement juste. Mais le concept de la commission de réforme, avec ses directives détaillées, risque de provoquer des erreurs de pilotage massives et de mettre en danger les structures de soins sur place, a déclaré Holetschek. Selon la loi fondamentale, les Länder sont responsables de la planification hospitalière.

Dans le même temps, le ministre bavarois a demandé à l'État fédéral de soutenir les cliniques dans leurs frais de fonctionnement à hauteur de 15 milliards d'euros par an. Une redistribution pure et simple ne suffira pas à assurer la pérennité des soins hospitaliers : "Le secteur hospitalier doit être doté d'argent supplémentaire."/kli/DP/zb