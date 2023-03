Négociations sur les décharges pour l'hôpital universitaire de Giessen et Marburg

GIESSEN/MARBURG (dpa-AFX) - Les négociations sur une convention collective pour l'allègement des charges et le maintien de l'emploi à l'hôpital universitaire de Giessen et Marburg entrent dans leur deuxième phase jeudi (9h30). Après les premières discussions de mi-février, le syndicat Verdi veut maintenant présenter à l'employeur des revendications concrètes pour les différents secteurs du centre hospitalier universitaire. Lundi et mardi, des centaines de salariés ont souligné leurs revendications lors d'une grève d'avertissement de deux jours.

Il s'agit entre autres de l'occupation minimale des équipes. Si ce nombre n'est pas atteint, le syndicat Verdi souhaite que les salariés puissent accumuler des points de charge qui seront compensés par du temps libre. Un accord similaire avait déjà été conclu pour l'hôpital universitaire de Francfort.

Le syndicat exige un accord avant le 24 mars. Un ultimatum expire alors. Les salariés se sont d'ailleurs déclarés prêts à faire grève si aucun accord n'était trouvé d'ici là. Les négociations porteront également sur la garantie de l'emploi exigée par Verdi pour les quelque 300 salariés de l'UKGM Service GmbH.

Les négociations sont menées pour les plus de 7000 employés non-médecins de l'hôpital universitaire privatisé, qui compte au total environ 9600 employés. Fin février, le Land de Hesse et le propriétaire privé de la clinique s'étaient mis d'accord sur des investissements d'environ 850 millions d'euros au cours des dix prochaines années. Les deux tiers de l'investissement seront pris en charge par le Land et un tiers par l'entreprise.

Le centre hospitalier universitaire, réparti sur deux sites, avait été racheté en 2006 à 95% par Rhön-Klinikum AG, qui a entre-temps été racheté par le groupe de cliniques Asklepios. Le Land de Hesse détient les cinq pour cent restants./csc/DP/zb