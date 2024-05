(nouveau : nombre de visites, 3ème paragraphe)

BERLIN (dpa-AFX) - Où aller pour une nouvelle articulation du genou ou une grosse opération du cancer ? Un nouvel "Atlas fédéral des cliniques" peut désormais aider à choisir un hôpital. Le portail de comparaison public a été lancé vendredi et doit informer sur les prestations et la qualité de traitement de près de 1700 sites hospitaliers dans toute l'Allemagne. Le ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD) a parlé d'un "guide clair dans la jungle des hôpitaux" qui doit également permettre de nouvelles comparaisons régionales. Le secteur hospitalier a émis de vives critiques. Les représentants des patients ont salué l'objectif, mais ont également identifié des lacunes.

Lauterbach a déclaré que des informations compréhensibles sur la qualité des soins hospitaliers seraient désormais accessibles à tous et ne seraient plus le privilège de quelques experts. Avec 16 millions de traitements hospitaliers par an et 500 000 nouveaux patients atteints de cancer, la transparence est urgente. En effet, la plupart des patients n'ont pas une bonne idée de l'hôpital qui convient le mieux à leur traitement. Et pour les traitements tels que les opérations du cancer du côlon, il existe de très grandes différences.

Par rapport aux portails d'information existants, c'est surtout la manière dont les données sont préparées pour les patients qui est unique dans l'Atlas fédéral, a expliqué Lauterbach. "En quelques clics, ils peuvent comparer les cliniques et trouver la meilleure clinique près de chez eux pour le traitement dont ils ont besoin". Il est ainsi possible de voir et d'évaluer directement dix cliniques côte à côte au lieu de devoir "sauter de clinique en clinique". Selon le ministère, plus de cinq millions d'accès ont été enregistrés au cours des trois premières heures, certains appels de pages étant même un peu bloqués. Aperçu des fonctions importantes du portail www.bundes-klinik-atlas.de :

L'atlas : on peut voir, cliquer et rechercher une carte avec toutes les cliniques. Le nombre de lits et le nombre de traitements annuels sont indiqués, ce qui permet de se faire une idée de l'expérience. Les certificats pour les domaines de traitement et l'étendue des soins d'urgence sur le site sont indiqués. Une valeur calculée indique la qualité des soins : elle résulte du nombre de patients par infirmier en tenant compte de la gravité des cas. Et plus la valeur est basse, mieux c'est.

La recherche : Sur le portail, on peut par exemple indiquer son lieu de résidence et une maladie ou un traitement très spécifique dont il s'agit. Le système propose des suggestions de recherche si l'on ne connaît pas le terme technique. Pour les oreillons, il est également possible de saisir "Ziegenpeter", a déclaré Lauterbach. Selon le ministère, 28 000 définitions de traitements et 13 000 définitions de maladies sont enregistrées.

Les comparaisons : Pour permettre aux patients de mieux se situer, il existe une sorte d'affichage tachymétrique. Le principe est le suivant : plus on "roule vite", si l'on peut dire, c'est-à-dire plus l'aiguille se déplace vers la droite, mieux c'est. Pour l'instant, on peut voir deux tachymètres - pour le nombre de cas annuels d'un traitement et pour la dotation en personnel soignant de l'hôpital. Les tachymètres ont cinq éléments colorés vers lesquels l'aiguille peut pointer - par exemple de "très peu" à "très nombreux" cas.

Les conclusions : En comparant, on peut voir qu'il existe "d'énormes différences sur une toute petite surface", a déclaré Lauterbach. Ainsi, il y a 48 hôpitaux à Berlin et dans ses environs qui pratiquent des opérations du cancer de l'intestin, mais seuls 18 d'entre eux sont certifiés comme centres spécialisés. Dans le cas d'une maladie intestinale grave chez les enfants, il y a des cliniques qui pratiquent des opérations plus de 70 fois par an, mais d'autres n'en font que quatre. Il ne faut pas croire que les grandes cliniques sont toujours les "gagnantes". Il existe aussi de petites cliniques très spécialisées.

Les prochaines étapes : Dans quelques semaines, le portail devrait recevoir une première mise à jour et indiquer les taux de complications pour les traitements. Des chiffres sur la dotation en médecins spécialistes devraient suivre. En général, les données sont régulièrement mises à jour, a expliqué l'Institut pour la qualité et la transparence dans le système de santé, qui coordonne la mise en œuvre. Les données sont toujours un peu "en retard", elles datent actuellement de 2022 pour le nombre de cas. Elles proviennent entre autres des cliniques et des décomptes des caisses d'assurance maladie.

La société allemande des hôpitaux a critiqué le portail fédéral, le qualifiant "d'activisme politique aux frais du contribuable". Il n'apporte aucune information supplémentaire aux patients et ne peut pas fonctionner comme un complément utile. Il apporte encore plus de bureaucratie aux hôpitaux. Le secteur hospitalier a récemment développé son propre aperçu en ligne. Le "Deutsches Krankenhausverzeichnis" (répertoire allemand des hôpitaux), qui existe depuis 2002, propose désormais, entre autres, davantage de fonctions de recherche.

La Fondation allemande pour la protection des patients (Deutsche Stiftung Patientenschutz) a déclaré que les gens voulaient certainement connaître l'offre de prestations et la qualité. "Mais l'atlas des cliniques manque de données décisives", a déclaré le directeur Eugen Brysch. "La qualité de la gestion des patients dans les cliniques n'est pas prise en compte". Il manque toujours des lignes directrices et des facteurs d'évaluation contraignants. L'association sociale allemande a salué l'atlas, qui doit maintenant faire ses preuves. "Nous verrons quelle est la réelle valeur ajoutée offerte aux patients."/sam/DP/men