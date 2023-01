Städtetag : il faut rapidement une solution intermédiaire pour les hôpitaux

BERLIN (dpa-AFX) - Le directeur général de l'Association des villes allemandes, Helmut Dedy, demande un soutien financier pour les hôpitaux avant la réforme prévue des hôpitaux. "Face aux coûts galopants de l'énergie et des dispositifs médicaux, nous avons besoin rapidement d'une solution intermédiaire", a déclaré Dedy au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Sinon, de nombreux hôpitaux n'existeront plus jusqu'à ce que les réformes soient efficaces".

Il a fait référence aux chiffres de l'Association allemande des hôpitaux selon lesquels le déficit structurel des cliniques s'élèvera à environ 15 milliards d'euros en 2023. "L'approvisionnement des hôpitaux est donc gravement menacé et les faillites menacent", a averti Dedy.

Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, a récemment indiqué que les coûts énergétiques supplémentaires seraient compensés à 100 % pour les cliniques grâce aux mesures d'allègement du gouvernement fédéral. Cela représente six milliards d'euros d'ici avril 2024, a déclaré jeudi le politicien du SPD.

Concernant le projet de réforme des hôpitaux, M. Dedy a déclaré que le fait que le gouvernement fédéral et les Länder veuillent s'y attaquer ensemble était la bonne voie. "Des réformes fondamentales sont attendues depuis longtemps". La pandémie a montré à tous combien il était important de mettre en place une structure hospitalière résistante à la crise. Cela implique également de trouver une solution pour remédier durablement au sous-financement structurel permanent. "On ne sait pas encore comment y parvenir. Ce qui aiderait, c'est que les Länder fassent enfin leurs devoirs et comblent les déficits en matière de promotion des investissements et mettent en place une planification hospitalière structurée".

L'État fédéral et les Länder souhaitent que le paysage hospitalier allemand soit profondément remanié. Les deux parties veulent travailler sur une grande réforme des hôpitaux dans les mois à venir, un premier projet de loi devant être présenté d'ici les vacances d'été. Une commission d'experts avait proposé qu'à l'avenir, les cliniques reçoivent moins d'argent en fonction du nombre de cas traités. En lieu et place, la mise à disposition de lits, de personnel et de certains services doit être mieux rémunérée. Cela devrait réduire la pression économique sur les établissements. Il est également prévu de renforcer la spécialisation des cliniques /sku/DP/zb.