Une étude estime que le gouvernement fédéral n'a pas de compétence législative sur les hôpitaux

BERLIN (dpa-AFX) - Une étude estime que les propositions de la commission gouvernementale sur la réforme des hôpitaux vont à l'encontre de la compétence législative des Länder, inscrite dans la Constitution. "La Loi fondamentale ne prévoit pas de compétence législative fédérale ni pour le secteur hospitalier en général, ni pour la planification hospitalière en particulier", indique l'avis juridique de 144 pages qui sera présenté jeudi à Berlin. L'étude a été rédigée par Ferdinand Wollenschläger, titulaire de la chaire de droit public, de droit européen et de droit économique public à l'université d'Augsbourg.

L'étude a été commandée par les trois ministères de la santé dirigés par l'Union en Bavière, en Rhénanie du Nord-Westphalie et dans le Schleswig-Holstein. Il devait examiner la constitutionnalité des propositions d'experts présentées par la commission gouvernementale de 17 membres sur la réforme hospitalière.

Selon l'expertise, les Länder doivent conserver une marge de manœuvre importante pour les hôpitaux, même après la réforme. En résumé, l'État fédéral ne devrait pas prendre de dispositions ayant une influence sur la structure hospitalière d'un Land.

Le concept de la commission d'experts présenté en décembre constitue la base sur laquelle les projets de loi doivent s'orienter. Toutefois, les discussions entre l'État fédéral et les Länder ont déjà mis en évidence d'autres priorités. En substance, le système de rémunération par forfaits pour les cas de traitement doit être modifié afin de libérer les cliniques de la pression économique. Pour ne pas dépendre d'un nombre croissant de cas, elles doivent recevoir une part plus importante, ne serait-ce que pour la mise à disposition de prestations. Il est également prévu de classer le réseau de cliniques en trois niveaux de soins et de les financer en conséquence - des soins de base à proximité du domicile aux soins maximaux tels que les hôpitaux universitaires, en passant par un deuxième niveau proposant d'autres offres.

Les détracteurs du projet de réforme craignent que cela ne permette pas de maintenir les soins d'urgence et les soins hospitaliers réguliers dans de nombreux hôpitaux. La Bavière a déjà présenté en février une étude selon laquelle un hôpital sur huit serait menacé dans l'État libre. Les municipalités ont également mis en garde à plusieurs reprises contre un effondrement de l'offre hospitalière /had/DP/zb.