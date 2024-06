BERLIN (dpa-AFX) - Lancé il y a un mois, le "Bundes-Klinik-Atlas" est désormais consultable dans une nouvelle version allégée. Le portail public a reçu jeudi une mise à jour complète, a-t-on appris auprès du ministère fédéral de la Santé. Il est désormais possible de comparer la qualité des traitements pour 20 interventions importantes, alors qu'il s'agissait à l'origine d'informations plus détaillées sur 23 000 interventions. Le ministre Karl Lauterbach (SPD) avait clairement indiqué que cela était trop compliqué pour les patients et les médecins.

Sur la page d'accueil du portail, il y a désormais sept grands carreaux concernant le cœur, les poumons, le cancer, les os et les articulations, la neurologie, la gynécologie et l'accouchement ainsi que les vaisseaux. Il est ensuite possible de consulter des pathologies et des opérations individuelles, d'autres devraient suivre. Lauterbach a parlé d'une interface beaucoup plus facile à utiliser pour les patients. On y voit d'emblée les cliniques proches qui ont une grande expérience dans le traitement du cancer, les endoprothèses ou les interventions cardiaques.

Lancé à la mi-mai, l'Atlas des cliniques a pour but d'informer sur les prestations et la qualité des traitements de quelque 1700 hôpitaux. Il avait déjà reçu une première mise à jour après une semaine. Les pays, les sociétés médicales et le secteur hospitalier, qui gère son propre portail d'information, ont émis des critiques massives sur les données affichées. Des données partiellement erronées et obsolètes ont été dénoncées. Le ministère a expliqué que l'atlas était un projet numérique en constante amélioration. M. Lauterbach a souligné que les données de traitement utilisées étaient exactes /sam/DP/ngu.