Verdi salue un accord 'excellent' dans le conflit tarifaire à l'hôpital universitaire de Giessen

GIESSEN/MARBURG (dpa-AFX) - Le syndicat Verdi a salué l'accord salarial obtenu après des semaines de bras de fer au centre hospitalier universitaire de Giessen et Marburg (UKGM). "C'est un excellent résultat que l'on doit à la forte volonté de grève et d'action des salariés", a déclaré ce week-end Sylvia Bühler, membre du bureau fédéral de Verdi. Selon les données syndicales, un millier de salariés étaient en grève chaque jour à l'hôpital universitaire du centre de la Hesse et plusieurs services étaient fermés.

Dimanche soir, l'hôpital universitaire a fait savoir dans une lettre adressée à ses employés qu'il était "allé à la limite de ce que l'UKGM peut supporter". "Nous sommes cependant certains que nous allons ainsi améliorer considérablement la situation de travail dans tous les secteurs de l'UKGM ainsi que de l'UKGM Service GmbH", peut-on y lire. "Nous comprenons qu'il y ait un grand mécontentement sur le fait que nous, UKGM, devons toujours en faire plus que les autres hôpitaux universitaires". Mais il ne faut pas oublier tout ce que "nous avons déjà réalisé et obtenu ensemble et dont nous pouvons être fiers à juste titre". Nous voulons maintenant revenir rapidement à un fonctionnement régulier des deux hôpitaux universitaires.

La direction de l'hôpital et Verdi s'étaient mis d'accord vendredi soir sur une convention collective visant à garantir l'emploi et à alléger la charge de travail dans l'hôpital privatisé. Selon les informations, la première convention collective d'allègement de la charge de travail dans un hôpital commercial en Allemagne prévoit entre autres des objectifs de personnel précis pour les services et les domaines fonctionnels.

L'hôpital universitaire, réparti sur deux sites, a été racheté en 2006 à 95% par la société Rhön-Klinikum AG, qui a entre-temps été rachetée par le groupe de cliniques Asklepios. Le Land de Hesse détient les cinq pour cent restants. Au total, environ 9600 personnes y travaillent./mba/cco/DP/zb