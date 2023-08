Rhythm Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase de commercialisation. La société se concentre sur le traitement de maladies génétiques rares de l'obésité, qui se caractérisent par une obésité sévère à apparition précoce et une faim insatiable (hyperphagie). Son principal produit candidat, IMCIVREE (setmelanotide), est un agoniste puissant du récepteur de la mélanocortine 4 (MC4R) pour le traitement des maladies génétiques rares de l'obésité. Le setmelanotide est destiné à la gestion du poids chronique chez les patients adultes et pédiatriques âgés de six ans et plus souffrant d'obésité due à un déficit en proopiomélanocortine (POMC), en proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 1 (PCSK1) ou en récepteur de la leptine (LEPR). Il est également axé sur l'obésité liée à plusieurs déficiences de la voie MC4R liées à un seul gène (monogénique), comme le syndrome de Bardet-Biedl (BBS), le syndrome d'Alstrom, l'obésité due à une déficience hétérozygote du POMC (LEPR), l'obésité due à une déficience du coactivateur du récepteur des stéroïdes 1 (SRC1), l'obésité due à une déficience de la protéine adaptatrice SH2B 1 (SH2B1), et d'autres encore.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale