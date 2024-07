Riba Mundo Tecnologia SL (Riba) est une société basée en Espagne qui opère principalement dans le secteur de l'électronique au sein du segment Business-to-Business. Le champ d'activité de la société s'articule autour de la vente en gros et au détail d'ordinateurs, de logiciels, d'équipements électroniques et de télécommunications, y compris les téléphones mobiles, les tablettes, les écouteurs, etc. En outre, les clients de Riba peuvent utiliser un service appelé Servicio 360 RMT qui, en fonction de la spécialisation, de l'objectif et de la localisation des clients, leur fournit une offre individualisée de la part de l'entreprise. L'entreprise est présente dans plus de 45 pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou les Émirats arabes unis. Riba est la société mère d'un groupe, le groupe Riba Mundo, par l'intermédiaire duquel la société exerce ses activités. Le groupe Riba Mundo comprend plusieurs sociétés, dont RMT Magazzino SLU.