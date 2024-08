(Alliance News) - Les principales places boursières européennes ont ouvert en demi-teinte vendredi, le Mib évoluant sous la parité tandis qu'Assicurazioni Generali a terminé à la baisse après la publication de ses résultats semestriels.

Sur le plan macroéconomique, en attendant les données italiennes sur l'inflation, l'Office fédéral allemand des statistiques a rapporté vendredi que le taux d'inflation annuel de l'Allemagne a augmenté à 2,3 % en juillet, contre 2,2 % le mois précédent, en ligne avec les estimations préliminaires.

En Chine, cependant, l'inflation des prix à la consommation a été plus forte que prévu en juillet, atteignant un sommet de cinq mois, selon les données publiées vendredi. Le chiffre de juillet - qui a dépassé les prévisions du marché dans une enquête de Bloomberg - représente la hausse la plus rapide des prix à la consommation depuis février, lorsque l'indice a augmenté de 0,7 % en glissement annuel.

Ainsi, le FTSE Mib ouvre légèrement dans le rouge à 31 726,95, le Mid-Cap est en hausse de 0,3 pour cent à 44 925,34, le Small-Cap ouvre en hausse de 0,1 pour cent à 27 855,60 et l'Italie Growth est dans le vert de 0,3 pour cent à 7 805,86.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a ouvert dans le vert pour 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris était en hausse de 0,2 pour cent et le DAX 40 de Francfort était dans le rouge fractionné.

Sur le Mib, Assicurazioni Generali a chuté de 2,4 % et a terminé à la baisse. La société a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'exercice financier avec un bénéfice net normalisé de 2,02 milliards d'euros, contre 2,33 milliards d'euros au 30 juin 2023, principalement en raison de gains non récurrents réalisés et d'autres éléments non récurrents liés au premier semestre 2023. En excluant ces effets, le bénéfice net normalisé serait stable, note la société.

Le bénéfice net du groupe s'élève à 2,05 milliards d'EUR, contre 2,24 milliards d'EUR au 30 juin 2023.

Le total des primes brutes s'élève à 50,14 milliards d'EUR, contre 42,24 milliards d'EUR au premier semestre 2023, grâce à une forte croissance des segments vie et non-vie.

En outre, Assicurazioni Generali a annoncé vendredi le début d'opérations de rachat pour un montant maximum de 500 millions d'euros, pour un nombre d'actions ne dépassant pas 3 % du capital social, au plus tard 18 mois après la résolution des actionnaires du 24 avril.

Unipol est dans le rouge de 0,4% après avoir annoncé vendredi qu'il avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice de 555,0 millions d'euros, contre 517,0 millions d'euros au 30 juin 2023.

La collecte d'assurance directe s'est élevée à 8,17 milliards d'euros, en hausse de 10 % par rapport aux 7,93 milliards d'euros enregistrés au cours de la même période en 2023.

Azimut Holding - dans le rouge de 0,3% - a déclaré jeudi qu'à travers sa filiale australienne AZ Next Generation Advisory, elle avait conclu un partenariat stratégique avec l'institution financière AMP Limited et le groupe de services de conseil Entireti pour créer une offre unique et attrayante pour les conseillers financiers d'AMP.

STMicroelectronics s'est le mieux comportée avec une hausse de 1,4 %, suivie par Banca Popolare di Sondrio et Nexi, toutes deux en hausse de 1,2 %.

Sur le segment des cadets, le conseil d'administration de GVS - en baisse de 2,3% après une clôture en hausse de 7,7% - a approuvé jeudi ses résultats préliminaires pour le premier semestre 2024. Le bénéfice net normalisé s'est établi à 22,5 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Au premier semestre 2024, GVS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 214,8 M€, en hausse de 1,6% par rapport à l'année précédente à taux de change constant et de 0,7% à taux de change courant.

Technoprobe est stable à 7,35 EUR après avoir perdu 9,2 % à la clôture de jeudi. La société a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse à 241,1 millions d'euros, contre 196,3 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente. Le bénéfice net s'est toutefois contracté, passant de 31,1 millions d'euros à 28,1 millions d'euros.

Le groupe Salcef n'est pas encore coté. La société a annoncé jeudi qu'elle avait terminé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net ajusté en hausse de 22 % à 37,9 millions d'euros, contre 31,0 millions d'euros au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net a augmenté de 13 % à 35,1 millions d'euros, contre 31,1 millions d'euros au premier semestre 2023.

Au 30 juin, les revenus s'élevaient à 486,6 millions d'euros, soit une hausse de 35 % par rapport aux 125,0 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

Du côté des petites capitalisations, Servizi Italia - qui n'est pas encore cotée après avoir clôturé dans le vert de 0,5 % - a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice consolidé de 4,2 millions d'euros, contre 2,9 millions d'euros au 30 juin 2023. Au cours de la période, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 147,2 millions d'euros, contre 143,8 millions d'euros au premier semestre 2023.

Trevi Finanziaria Industriale - en baisse de 2,2 pour cent après avoir clôturé dans le rouge de 8,8 pour cent - a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait examiné et approuvé le rapport intermédiaire du groupe, un semestre clôturé avec un bénéfice net pour la période de 551 000 euros, en baisse par rapport à 27,6 millions d'euros au 30 juin 2023. La perte du groupe, quant à elle, s'élève à 2,6 millions d'euros, contre un bénéfice de 23,6 millions d'euros à la même période en 2023.

Bialetti Industrie n'est toujours pas cotée en bourse. La société a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre avec des revenus consolidés de 67,3 millions d'euros, contre 63,3 millions d'euros au premier semestre 2023.

L'EBITDA normalisé s'est élevé à 8,6 millions d'euros, contre 7,7 millions d'euros au 30 juin 2023.

Parmi les PME, Riba Mundo Tecnología n'est pas encore en activité. La société a déclaré jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus de 228,6 millions d'euros, en hausse de 25% par rapport à 183,6 millions d'euros au premier semestre 2023.

Circle a progressé de 2,1 %, tandis que Finanza.tech a suivi avec 2,0 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,6 pour cent, le Hang Seng a augmenté de 1,4 pour cent et le Shanghai Composite a cédé 0,3 pour cent.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,8 %, le Nasdaq a gagné 2,9 % et le S&P 500 a terminé en hausse de 2,3 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0921 USD contre 1,0906 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2761 USD contre 1,2727 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 79,11 USD le baril contre 78,89 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 422,68 USD l'once contre 2 416,00 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend l'inflation italienne à 1000 CEST. A 1100 CEST, toujours en Italie, le rapport sur la balance commerciale sera publié.

Dans la soirée, à partir de 1900 CEST, les Etats-Unis publieront le rapport sur les usines Baker Hughes, tandis qu'à 2130 CEST, ce sera au tour, comme d'habitude, de publier le rapport COT.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de Dexelance, NB Aurora, Newlat Food, Pharmanutra et Valsoia sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.