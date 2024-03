(Alliance News) - Riba Mundo Tecnologia SA a annoncé que sa filiale à 50/50 PB Online Srl a approuvé une augmentation de capital de 4,1 millions d'euros et un changement de nom de la société en ePRICE IT Srl.

L'aucap se fera par la conversion d'un prêt d'actionnaires en capital d'un montant de 1,6 million d'euros, par une injection de liquidités de 2,1 millions d'euros et le reste sera souscrit par Portobello Spa.

Le capital de PB Online - qui s'élève à 9,4 millions d'euros après l'augmentation - sera alors détenu à 67 % par Riba Mundo et à 33 % par Portobello.

Marco Dezi, président-directeur général de Riba Mundo Tecnología, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de la transaction conclue aujourd'hui : elle nous permet d'acquérir une participation majoritaire dans ePRICE IT et d'apporter notre savoir-faire et notre réseau de relations au lancement d'une nouvelle ère de développement stratégique pour le portail de commerce électronique.

"Après une phase initiale approfondie et fructueuse d'apprentissage des caractéristiques et du potentiel d'ePRICE, ainsi que la réorganisation de la structure d'entreprise et opérationnelle, nous sommes maintenant en mesure de concentrer nos efforts sur des initiatives de stimulation des ventes avec un engagement non seulement financier, mais aussi exécutif et stratégique. Grâce au soutien continu du directeur Vincenzo Zizza et de son équipe, qui ont une grande expérience dans le secteur du commerce électronique et avec lesquels j'ai collaboré sur des initiatives de formation et de vente, l'objectif final est de faire d'ePRICE une référence dans le domaine des achats en ligne, en générant de la rentabilité et de la valeur".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

